وطن النهار

أشاد الرئيس التنفيذي للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) د. أحمد الشطي «بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، في دفع أُطر التنمية في البلاد على جميع المستويات خصوصاً على مستوى إطلاق حملة وطنية لمحاربة آفة المخدرات وتوفير مواقع ومصحات لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر كوادر وطنية مع الاستعانة بكوادر عالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على أن يتوفر فيها أفضل وسائل العلاج المتطور».

وأكد الشطي في تصريحٍ صحافي أن «الإعلان عن توجه الحكومة لإنشاء مصحات عالمية بقيادة كادرٍ طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان، قد لامس كبد الحقيقة».

ولفت إلى «الحاجة الماسة لمثل هذه المصحات العالمية المتخصصة في احتواء المتعافين من الإدمان، مشيداً بالجهد الذي تقوم به إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف ، و تطوير مشروع منازل منتصف الطريق وجهود مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان التابع لوزارة الصحة»، مؤكداً أن «هذه القرارات والرؤى الصادقة من القيادة الحكيمة في البلاد تكشف عن مرحلة جديدة من العمل في الكويت وتحمل بين طياتها رؤى الأمل والتفاؤل لقطاعات الشباب الكويتي الواعد عبر السعي الجاد لحمايته من براثن آفتي الإدمان والمخدرات من خلال جهود ملموسة في مكافحة هذه الآفة واجتثاث جذورها من المجتمع». وأشار الشطي إلى أن «حجم الضبطيات المتتالية والكبير من المخدرات خلال الفترة الأخيرة يؤكد حجم الاستهداف الواضح من قبل تجار المخدرات للمجتمع الكويتي، كما يوضح أيضاً الدور البارز والأمين لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للجمارك في مواجهة هذه الآفة»، مؤكداً «دعم ومباركة مشروع (غراس) لجهود سمو رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مواجهة آفة المخدرات وخصوصاً في إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة المخدرات حمايةً للمجتمع ومنعاً لمزيد من الضحايا بسبب هذه الآفة».وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر كوادر وطنية والاستعانة بالكوادر العالمية في إنشاء مثل هذه المصحات العالمية المتخصصة ولفت الشطي إلى «الدور الذي قام به (غراس) في الإستراتيجية الإعلامية للوقاية من المخدرات والذي تم في برنامج التعاون الوطني بين حكومة دولة الكويت المتمثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنفيذ وسائل إعلانية للتوعية ممثلة في الحقيبة التدريبية والفلاشات والبروشورات التوعية ضمن (حملة وياكم ضد المخدرات)»، منوها بأن «(غراس) كان وسيظل الذراع الإعلامي والتوعوية الفاعل لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في دفع أطر التعاون المشترك».

