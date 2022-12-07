وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن مجلس الجامعات الحكومية سيستمر قدما في تنفيذ سياسته وأهدافه الموضوعة في إضفاء الركائز الأساسية للتعليم العالي الحكومي، بخطى ثابتة ومدروسة، من خـلال دعـم المؤسسات التعليمية، وتطوير نظام التعليم العالي لإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية دولة الكويت 2035.

وعقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم (2022/4) برئاسة العدواني، وبحضور أعضاء المجلس، ، في مبنى وزارة التعليم العالي.

وشكر العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور علي المضف على قيادته لمجلس الجامعات الحكومية، والدكتور مثنى الرفاعي الأمين العام السابق لمجلس الجامعات الحكومية، وأعضاء المجلس مثمنا الجهود التي بذلت من أجل تطوير التعليم الجامعي الحكومي في البلاد.

من جهته قال الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ان المجلس اطلع وناقش في اجتماعه عدة مواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر مناقشة تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، والشروط والمعايير والإجراءات المرفقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة، واعتماد الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت.

وقال: تم تكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بتقديم تقرير بالخطوات التفصيلية والتنفيذية لإنشاء جامعة عبدالله السالم بما في ذلك الرسالة والرؤية والاهداف والدراسة الأكاديمية والبرامج الدراسية والتخصصات التي ستطرحها الجامعة في العام الجامعي (2023-2024) والمراحل التنفيذية والمتطلبات البشرية (الهيئة الأكاديمية - الهيئة الإدارية).

