وطن النهار

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأربعاء مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح غد الخميس.

وقال القراوي لـ (كونا) إن البلاد تأثرت امس الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة عموما قد تكون غزيرة على بعض المناطق خصوصا الوسطى والجنوبية.

وأضاف أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأخيرة من نهار غد مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة قد تزيد على 50 كيلو مترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام وفرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضح أن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت من مساء أمس الأول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الرعدية.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع إدارة الارصاد الجوية عبر التطبيق الرسمي لها والخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الصالح إنه على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار في البلاد فإن شبكة تصريف مياه الأمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات. وأضاف لـ «كونا» أنه منذ الساعات الأولى من صباح أمس بدأ هطول الأمطار بشكل متواصل على جميع مناطق البلاد وتركزت كميات الأمطار في وسط البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأكد أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال وهيئة الطرق تتعامل مع بعض تجمعات المياه في المناطق الداخلية والطرق السريعة، مبينا قدرة شبكة تصريف مياه الأمطار على استيعاب هذه التدفقات رغم استمرار الأمطار وتزايد كمياتها.

ولفت إلى وجود الفرق على مدار الساعة على رأس عملها خصوصا مع اقتراب المد الأعلى للبحر الذي يمكن أن يؤثر على عملية تصريف المياه إلى البحر «وهناك أيضا تنسيق بين (الأشغال) والدفاع المدني والجهات ذات الصلة للتعامل الفوري لأي بلاغ قد يصل للوزارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن (150) والواتساب الخاص بالوزارة».

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال وهيئة الطرق إلى وجود فرق موزعة على جميع المناطق لرصد أي تجمع للمياه وإبلاغ الفرق المختصة للتعامل مع الموقع.

وقالت قوة الإطفاء العام إن فرقها تعاملت منذ صباح امس الثلاثاء مع عدة بلاغات كان معظمها خلال فترة هطول الأمطار في عدة مناطق متفرقة في البلاد.

وأضافت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن معظم البلاغات كانت عبارة عن مركبات عالقة في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق وهناك عدة منازل تعرضت سراديبها لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من دون تسجيل أي إصابات.

