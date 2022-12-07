وطن النهار

اقامت مبرة دشتي الخيرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حضرها مجموعة من ممثلي الجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت، حيث ألقى علي داود دشتي رئيس مجلس ادارة مبرة دشتي كلمة رحب فيها بالحضور واشاد بدورهم في المجتمع.

ودعا الى «تنفيذ مقترح ايجاد مساحات مشتركة للعمل الخيري داخل الكويت وذلك عبر انشطة مشتركة تعكس تلاحم ابناء الوطن ووحدته واتحاده في عمل الخير»، مؤكدا «ضرورة ان يتم تنفيذ هذا المقترح تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وبرعاية اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية».

وفي الختام قامت ادارة المبرة بتكريم رواد العمل التطوعي والخيري في الكويت وذلك بحضور رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، ورئيس مبرة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي، وعبدالعزيز العجمي مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون، وممثل اللجنة التأسيسية لمبرة دشتي الخيرية د. منصور دشتي.

