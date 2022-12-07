مال وأعمال

تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية بواقع 883 مليون دينار في يوم واحد، بالغة 47.983 مليار دينار مقابل 48.865 ملياراً، على وقع ضبابية الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادي الصيني، اضافة لترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي يتحدد على ضوئها مستويات التضخم التي شهدت ارتفاعات كبيرة بعد اشتعال الحرب الروسية - الأوكرانية منذ فبراير 2022. ومن بين العوامل الأخرى التي اشار اليها محللون عبر «النهار»، التراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية، حيث تراجع السوق القطري بواقع 2.57 في المئة والسوق السعودي بواقع 0.56 في المئة وسوق ابوظبي 0.55 في المئة وسوق مسقط بواقع 0.11 في المئة والبحرين بواقع 0.19 في المئة. وفقدت الأسهم الخليجية اجزاء كبيرة من مكاسبها، كما منيت اسواق الاسهم العالمية بخسائر كبيرة بلغت 6 مليارات دولار.

وبينوا ان من بين اسباب التراجع الأخرى: عمليات جني الأرباح التي تتزامن مع نهاية العام وراء تلك التراجعات التي شهدتها البورصة، بالاضافة الى ترقب نتائج الاندماجات المرتقبة بين بعض البنوك والشركات وما ستفسر عنه في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى التخوف من تراجعات اسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع البدء الفعلي لتسعير النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول السبع الصناعية وقد اغلق السوق، امس، على انخفاض المؤشر العام 137?8 نقطة ليبلغ مستوى 7422.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.8 في المئة، مسجلاً بذلك التراجع الأكبر منذ بداية العام. كما انخفض مؤشر السوق الأول 171?4 نقطة ليبلغ مستوى 8278?47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2?03 في المئة من خلال تداول 124?9 مليون سهم عبر 8391 صفقة بقيمة 56?7 مليون دينار. كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) 66?14 نقطة ليبلغ مستوى 7588?60 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?13 في المئة من خلال تداول 103?9 ملايين سهم عبر 2906 صفقات نقدية بقيمة 11?5 مليون دينار.

