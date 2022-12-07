مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن اجراء زيادات المعاشات التقاعدية منذ انشاء صندوق زيادة المعاشات التقاعدية للعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، حيث شهدت المعاشات التقاعدية زيادات بقيمة تراوحت بين 50 دينارا و20 دينارا في 8 سنوات منذ 2001 وحتى 2022. ولفتت البيانات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي حصلت «النهار» على نسخة منها، انه تم تعديل قانون زيادة المعاشات التقاعدية سنوياً بواقع 20 دينارا سنوياً بدءاً من اغسطس 2023، بدلاً من الزيادة كل 3 سنوات بواقع 30 دينارا، تماشياً مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة لتخفيف العبء المالي على اصحاب المعاشات التقاعدية. وأشارت التأمينات الى انه تم تعيين منظمة العمل الدولية لاجراء اعمال الفحص الاكتواري، حيث تم اجراء تعديلات عدة على قانون التأمينات الاجتماعية من بينها القانون رقم 25 لسنة 2001 والذي تتضمن انشاء صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية وفق نظام يسمح بذلك بصورة دورية.

