مال وأعمال

تزامنا مع بدء عدد من البنوك المحلية امس تفعيل خدمة «أبل باي» اشار محللون الى ان تفعيل الخدمة لعملاء البنوك له عدد من المميزات ابرزها الأمان في العمليات المصرفية والدقة في تنفيذها حيث لا يحتاج العميل الى الذهاب لفرع البنوك او استخدام بطاقات الدفع «اي تي ام».

وأضافوا لـ«النهار» ان عمليات الدفع الالكتروني ومنها «أبل باي» التي انتشرت في الآونة الأخيرة تتميز بالسرعة المتناهية في تنفيذ العمليات المصرفية بين الافراد، موضحين ان تنفيذ العمليات البنكية بشكل سريع اثر ايجابا على الافراد في انجاز العمليات دون تعب او مشقة.

وأشاروا الى ان استخدام «أبل باي» وعمليات الدفع الالكتروني يخضع لتحكم تام من قبل المصارف والبنوك المركزية وكذلك الحكومة لمواجهه عمليات غسل الأموال والجرائم الالكترونية، مؤكدين ان تلك العمليات خففت كثيرا من الضغط على فروع البنوك واجراء العمليات المصرفية من البنوك ذاتها.

ولفتوا الى ان التخوف الأكبر من استخدام عمليات الدفع الالكتروني يكمن في التوجهات التي قد تتبعها البنوك في تقليل اعداد الموظفين داخل الفروع نظرا لقلة عدد المترددين عليها، ضاربة مثالا على ذلك بتقليص احد البنوك الأجنبية لـ114 فرعا لها على مستوى العالم.

وتابعت المصادر ان استخدام عمليات الدفع الالكتروني قد تصل بالمصارف في وقت من الأوقات الى المركزية في العمليات المصرفية، مشيرة الى انه لا يمكن الاستغناء عن بعض الادارات والابقاء عليها مثل ادارة المخاطر وادارة غسل الأموال والادارات القانونية.

