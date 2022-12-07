مال وأعمال

يستمر الذهب في استقطاب المستثمرين كملاذ اَمن، حيث استقرت اسعار الذهب فوق 1800 دولار، بعد ان سجلت اعلى مستوى لها منذ خمسة اشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد ان خفف عدد اكبر من المدن الصينية قيود مكافحة «كوفيد-19» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى المتعاملون ان هناك فرصة 91% لرفع سعر الفائدة 50 نقطة اساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وتميل معدلات الفائدة المنخفضة الى دعم الذهب نظرا لأنها تقلل من تكلفة التحوط بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وأعلن عدد اكبر من المدن في الصين، اكبر مستهلك للذهب، تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، فيما تسعى الدولة لجعل سياستها «صفر كوفيد» اكثر استهدافا وأقل ارهاقا بعد احتجاجات غير مسبوقة.

