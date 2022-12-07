مال وأعمال

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميماً إدارياً وتنظيمياً يشمل تغيرات في عدد من الإدارات والأقسام التابعة للشركة، على أن يتم العمل بتلك التغيرات اعتباراً من اليوم.

وجاء في التعميم:

أولاً: الإدارة العامة مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي: فريق عمل التدقيق والعلاقات البرلمانية يصبح ماجد زايد العنزي رئيساً لفريق عمل التدقيق والعلاقات البرلمانية.

وفريق عمل الدراسات المشتركة يصبح عارف أحمد الأحمد رئيساً لفريق عمل الدراسات المشتركة، ويكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي.

ثانياً: مديرية الشؤون الإدارية: تستحدث مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة»: ويعين مدير مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» في وقت لاحق. وينقل فريق عمل الموارد البشرية «شمال الكويت» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» ويستمر مناع علي العجمي رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «شمال الكويت».

وينقل فريق عمل الموارد البشرية «جنوب وشرق الكويت» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» ويستمر فالح لافي العازمي رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «جنوب وشرق الكويت».

وينقل فريق عمل الموارد البشرية «غرب الكويت» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» ويستمر خالد محمد الجعيب رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «غرب الكويت».

وشمل التعميم نقل فريق عمل الموارد البشرية «عمليات التصدير والعمليات البحرية» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» على أن يستمر عبدالرحمن محمد الشمري رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «عمليات التصدير والعمليات البحرية».

وينقل فريق عمل الموارد البشرية «الغاز» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» ويستمر سلطان غالب العتيبي رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «الغاز».

وينقل فريق عمل الموارد البشرية «الأمن» إلى مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة» ويستمر عبدالعزيز محمد المطيري رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية «الأمن».

وينقل فريق عمل الموارد البشرية «الإطفاء»، ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الموارد البشرية «الأصول والخدمات المساندة».

وتضمنت التغييرات الإدارية تغيرين في مديرية «المشاريع الكبرى والخدمات الفنية»: فريق عمل التخطيط والمساندة «المشاريع الكبرى والخدمات الفنية»: حيث يصبح حمد أحمد الحجي رئيساً لفريق عمل التخطيط والمساندة «المشاريع الكبرى والخدمات الفنية» ويكون مسؤولاً امام نائب الرئيس التنفيذي «المشاريع الكبرى والخدمات الفنية».

ومجموعة الخدمات الصناعية، وفريق عمل الورش المركزية، ويعين رئيس فريق عمل الورش المركزية في وقت لاحق.

ومجموعة الخدمات المساندة للمشاريع، فريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية، حيث تصبح ريما عبدالله العوضي رئيساً لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية.

وفريق عمل مراقبة المشاريع، ليصبح صباح عبدالهادي معرفي رئيساً لفريق عمل مراقبة المشاريع، ويكون المذكوران اعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع.

وجاء في التغيرات لتشمل مديرية «شمال الكويت» مجموعة العمليات «شمال الكويت» فريق عمل الصيانة «صابرية/ بحرة» ليصبح عفان حسين الكندري رئيساً لفريق عمل الصيانة «صابرية/ بحرة» ويكون مسؤولاً امام مدير مجموعة العمليات «شمال الكويت.

وفي مديرية «جنوب وشرق الكويت» مجموعة تطوير الحقول «جنوب وشرق الكويت»، وفريق عمل دراسات حقل برقان الكبيرII، ليصبح عدنان عايش الشمالي رئيساً لفريق عمل دراسات حقل برقان الكبير II ويكون مسؤولاً أمام مدير عام مجموعة تطوير الحقول «جنوب وشرق الكويت».

وشملت التغييرات مديرية «الغاز والابتكار» مجموعة تطوير حقول الغاز، فريق عمل دراسات تطوير حقول الغاز، حيث يعين رئيس فريق عمل دراسات تطوير حقول الغاز في وقت لاحق.

وفي مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، فريق عمل برامج البحث والتطوير، يصبح محمد صالح العقاب رئيساً لفريق عمل برامج البحث والتطوير ويكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا.

وفي مديرية الاستكشاف والحفر، فريق عمل التخطيط «الاستكشاف والحفر» يعين رئيس فريق عمل التخطيط «الاستكشاف والحفر» في وقت لاحق. وفي مجموعة هندسة الحفر، فريق عمل إدارة عقود منصات الحفر، تصبح إيمان عبدالرحيم الكندري رئيساً لفريق عمل إدارة عقود منصات الحفر.

وينقل فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة «الاستكشاف والحفر» إلى مجموعة هندسة الحفر، ويستمر مرزوق علي العتيبي رئيساً لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة «الاستكشاف والحفر».

ويستحدث فريق عمل التدخل في الآبار، ليصبح فايز عبدالرحمن الفايز رئيساً لفريق عمل التدخل في الآبار، يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة هندسة الحفر.

وتضمن التعميم تغيرات في مجموعة معاينة الآبار، تعاد تسمية فريق عمل الرفع الاصطناعي «شمال الكويت» ليصبح فريق عمل معاينة الآبار «شمال الكويت» ويصبح محسن عبدالعزيز العبيدي رئيساً لفريق عمل معاينة الآبار «شمال الكويت». ويستحدث فريق عمل معاينة الآبار «الغاز»، يعين رئيس فريق عمل معاينة الآبار «الغاز» في وقت لاحق. ويستحدث فريق عمل معاينة الآبار «غرب الكويت»، يصبح منور جزال الشمري رئيساً لفريق عمل معاينة الآبار «غرب الكويت»، يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة معاينة الآبار.

وشملت التغييرات مجموعة المساندة الفنية: فريق عمل هندسة ومساندة معاينة الآبار، وينقل فريق عمل هندسة ومساندة معاينة الآبار إلى مجموعة المساندة الفنية ويستمر خالد عبدالله الزنكي رئيساً لفريق عمل هندسة ومساندة معاينة الآبار ويكون مسؤولاً امام مدير مجموعة المساندة الفنية.

وفريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار II، يعين رئيس فريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار II في وقت لاحق.

ومجموعة الحفر العميق: فريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار II، يعين رئيس فريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار II في وقت لاحق.

وفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار IV، يصبح خالد صالح محمود رئيساً لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار IV ويكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الحفر العميق.

وتضمنت التغييرات مديرية التجارية والخدمات المشتركة، مجموعة الصحة والسلامة والبيئة، يصبح شملان بدر الرومي مديراً لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة ويكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي «التجارية والخدمات المشتركة».

ومجموعة العقود، فريق عمل العقود I، تستمر نورة أسامة التركيت رئيساً لفريق عمل العقود I.

وفريق عمل العقود II، يعين رئيس فريق عمل العقود II في وقت لاحق.

وفريق عمل العقود III، يصبح سلطان عبكل العبكل رئيساً لفريق عمل العقود III.

وفريق عمل العقود IV، ليصبح حيدر عبدالله الزقاح رئيساً لفريق عمل العقود IV.

وفريق عمل العقود V، تصبح لطيفة جاسم المطوع رئيساً لفريق عمل العقود V.

