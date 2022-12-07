مال وأعمال

انطلقت امس فعاليات النسخة الثالثة لمرزام 2022 في شركة معرض الكويت الدولي في قاعتي 5و6 بمشاركة 190 مشاركاً بمجالات التصميم والديكور والتصميم الداخلي والخارجي من خلال 240 جناحاً مميّزاً، بأكثر من 20 فئة مختلفة في عالم التصميم الداخلي والديكور.

وقالت المؤسسة والمنظمة لمعرض مرزام المهندسة فرح الحميضي إن النسخة الثالثة لمرزام 2022 الأكبر والأشمل في الكويت منذ انطلاقته الأولى عام 2019، لافتة الى اننا نؤسس لإدراج معرض مرزام رسمياً وضمنياً ضمن قائمة المعارض المتخصصة، تمهيداً لوضعه على الخريطة العالمية للملتقيات والمعارض التي تجمع شركات الديكور والتصميم الداخلي والمعماري والخبراء والمتخصصين، مشيرة الى استراتيجية العمل الخاصة بمرزام والتي تستهدف محاورها منذ انطلاقه الارتقاء بالذوق العام وبناء ثقافة نوعية ببصمة كويتية عن مهارات وفنون الديكور والتصميم الداخلي لدى الفرد والاسرة.

وأردفت الحميضي في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض مرزام الثالث في أرض المعارض بمشرف والذي تتواصل فعالياته لمدة خمسة أيام حتى 10 من ديسمبر الجاري، تأتي النسخة الثالثة من معرض مرزام 2022 لتجدد شغف الجمهور بالابتكار في مجال التصميم والديكور الداخلي، بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد 19، حيث سيحظى الزوار لهذا العام بتجربة استثنائية تمتزج فيها الجودة بالاناقة عنوانها العريض «استلهم وشطب وأثث»، لافتةً الى مساحة المعرض التي تتخطى العشرين الف متر مربع والتي تعد المساحة الكبرى لمرزام حتى الآن بمزيج انتقائي من كل المجالات الخاصة بالتصميم والديكور، من مهندسين، موردين، مصممين على نطاقٍ محلي وإقليمي يجمعهم سقف مرزام والشغف بالمجال. وأشارت الحميضي الى تميز معرض مرزام الثالث المرتبط بأجوائه والخدمات التي سيحظى بها الزوار حيث تتنوع بين التصميم، التشطيب، التأثيث، والتجميل المنزلي، إضافة الى العديد من الأنشطة والسحوبات والجوائز للزوار والمشاركين على حد سواء، والتي من أهمها جائزة أجمل جناح في المعرض وهي مسابقة حماسية مميزة، يكون الجمهور هو الحكم النهائي فيها لاختيار أجمل جناح للمشاركين الذين بذلوا جهودا مضاعفة في تصميم مساحاتهم الخاصة، فضلا عن تقديم العروض والمنتجات المميزة والحصرية، موضحة ان الاستثمار الكبير في مرزام يعكس أهميته كمعرض، حيث يحرص المشاركون فيه على العودة اليه في كل مرة برعاية أكبر ومساحات أوسع، وكاشفة عن نسبة عودة مشاركي مرزام وحجم الاستثمار فيه والتي تجاوزت 85%.

وتوقعت الحميضي اقبالاً هائلاً ومضاعفاً على مرزام 2022 لعدة أسباب من أهمها تقديم العديد من الجوائز القيمة لكل من يقوم بإبرام عقد أو شراء أو صفقة خلال المعرض من الزوار، وسيكون ذلك متمركزاً حول الجائزة الكبرى، واحدة من سيارات فولفو المقدمة من شركة سيارات فولفو، الراعي الاستراتيجي للمعرض، إضافة الى جوائز بقيمة 10000 دينار مقسّمة على 5 جوائز، قسيمة شرائية بقيمة 2500 دينار مقدمة من الراعي البلاتيني أبيات، وقسيمة بقيمة 500 دينار من فرح هوم، فضلاً عن تخصيص مساحة مميزة للأطفال بالتعاون مع حضانة B Curious والتي تتبع النظام الفنلندي في التعليم، تحتوي العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، لتشجيع النساء على زيارة المعرض من دون القلق على أطفالهن، كما أخِذَ بعين الاعتبار الأمهات المرضعات، حيث خُصّصت لهن ولأطفالهن مساحة مريحة للرضاعة تتوافر فيها كل احتياجاتهن، وأيضاً جانب المطاعم والمقاهي، الذي يوفر العديد من الخيارات للزوار للاستمتاع والاسترخاء خلال الزيارة.

تنظيم ورش عمل عملية ونظرية

كشفت الحميضي عن تنظيم ورش عمل عملية ونظرية على مدار اليوم بأسعار رمزية للزوار، يقدمها خبراء في مجالات متنوعة تتعلق بتشطيب وتأثيث المنازل في 5 أيام خلال مرزام، بالإضافة الى تخصيص عدد من الأجنحة في المعرض للجامعات الّتي تدرس التصميم الداخلي والعمارة في الكويت لعرض مناهجهم وأعمال طلابهم، وتكريس مساحات لورش العمل والندوات التي ستعود بالفائدة على الزوار. لافتةً الى أن كل ندوات مرزام ستكون مجانية للحضور وبرعاية خاصة وحصرية من دورات.كوم.

شكر وتقدير خاصان للرعاة

اختتمت الحميضي بشكر وتقدير خاصين لشركة معرض الكويت الدولي وتحديداً المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات باسمة الدهيم على الدعم اللامحدود والمتواصل لمعرض مرزام، مثمنة جهود ودورالرعاة الأساسيين والدائمين لمرزام منذ انطلاقته الأولى عام 2019 وخصوصاً شركة زين، بالإضافة الى شركة الوزان المتحدة والتي تشارك كراعٍ بلاتيني للمعرض في عام 2022 بعد أن كانت راعياً ذهبياً لمرزام في نسخته الثانية بعام 2020، فضلاً عن توجيه الشكر للراعي المصرفي لمعرض مرزام بنك بوبيان، والرعاة البلاتينيين الذين يشاركون لأول مرة في المعرض بعام 2022 شركة أبيات ومجموعة حسن أبل الرائدة في مجال التشطيبات، والشكر موصول للرعاة الاستراتيجيين للمعرض شركة بي ان كي أوتو موتف، وشركة سيارات فولفو، ورعاة مرزام الذهبيين: أحواض الوسيط، أحواض تيما، ديزاين هب، سيراميك الصناعات الوطنية وفرح هوم لإيمانهم بهذا المعرض، بالإضافة إلى رعاة وشركات أخرى يمكنكم التعرف عليهم في مرزام.

«مرزام» نقلة نوعية

يعكس اسم مرزام الذي يعني مجرى تجميع المياه في سطح البيت الكويتي القديم، المضمون العميق لاستراتيجيته وتركيزه على إحداث نقلة نوعية في الذوق العام وبناء ثقافة مجتمعية حول التأثيث والديكور والتصميم الداخلي، عبر جمع كل الخبراء والمتخصصين تحت سقف واحد ليتنسى لكل باحث عن التميز في تأثيث منزل العمر الوصول والتواصل مع الشركات والخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة للديكور والتصميم الداخلي. وقد تجاوز عدد الزوار في النسختين السابقتين من معرض مرزام في عامي 2019 و2020 أربعين ألف زائر باليوم في مرزام 2020، ويعادل مجموع عدد زوار في العامين السابقين 260,000 زائر.