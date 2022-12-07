مال وأعمال

تعقد منظمة العمل الدولية الاجتماع الاقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة من 6-9 ديسمبر 2022 بجمهورية سنغافورة، وذلك لمناقشة التحديات الرئيسة التي يواجهها عالم العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية، بعد خروجهما من جائحة «كوفيد 19»، والاصلاحات المطلوبة في السياسات العامة لمعالجة أوجه التفاوت الهيكلي في أسواق العمل واتخاذ ما يلزم من خطوات للتصدي للمستويات العالية والمستمرة للسمة غير المنظمة وكيفية توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز نمو الإنتاجية واستحداث فرص عمل جيدة وتنمية المهارات.

ويشارك في الاجتماع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، ممثلة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. وعن غرفة تجارة وصناعة الكويت - ممثلة أصحاب العمل بالكويت يشارك كل من عماد الزيد - مساعد المدير العام بالغرفة، و علي الحسيان - مدير إدارة الصناعة والعمل بالغرفة.

هذا وقد افتتحت الجلسة بحضور رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، حيث ألقت كلمة حول علاقة إقليم آسيا والمحيط الهادئ بالمنظمة تاريخياً وضرورة التعاون لمواجهة التحديات القادمة، كما ركزت في كلمتها على جهود سنغافورة تجاه المواضيع ذات الصلة وتأثير التقدم التكنولوجي والتجارة الإلكترونية على العمالة وحقوق العمال. وبالإضافة إلى تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية في الاجتماع حول عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، وعلى مدى أربعة أيام، سيناقش الاجتماع الاقليمي السابع عشر في جلسات عامة الموضوعات التالية : السياسات المتكاملة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان يكون شاملاً ومستداماً وقادراً على الصمود؛ إطار مؤسسي لدعم التحولات نحو السمة المنظمة والعمل اللائق؛ تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛ أسس قوية من أجل الحماية الاجتماعية وحماية العمالة والقدرة على الصمود؛ تنشيط نمو الإنتاجية والمهارات من أجل وظائف أكثر وأفضل؛

وتعزيز وتطبيق إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الإقليمي السابق لآسيا والمحيط الهادئ انعقد في بالي بجمهورية إندونيسيا في عام 2016. وتم تأجيل الاجتماع الإقليمي لهذا العام في سنغافورة بدلاً من عام 2021 بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

