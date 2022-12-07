مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن استمرار برنامج «رواد الابتكار» لتبني ابتكارات طلبة الجامعات في نسخته الرابعة الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، والذي انطلق في 23 أكتوبر الماضي ويستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن برنامج «رواد للابتكار» تشارك فيه 4 جامعات وهي جامعة الكويت، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأميركية في الكويت والجامعة الأسترالية ويتكون البرنامج من ورش عمل أسبوعية وجلسات تدريبية لكل فريق وكل فريق يتكون من 5 طلاب.

وأشار إلى أن برنامج «روّاد للابتكار» تبلورت فكرته من قبل بنك وربة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في إطلاق الإمكانات الكامنة لدى طلبة الجامعات وكذلك دعم موظفي بنك وربة وإتاحة الفرصة لهم للعب دور أساسي في تعزيز مكانة البنك مع إمكانية التطور المهني.

