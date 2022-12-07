مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان برنامج تدريب القادة الذي عقد بالشراكة مع جامعة Duke في إطار استراتيجيته الهادفة لتطوير قياديي البنك ومهاراتهم القيادية لتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير مواهبه واكتساب المشاركين مهارات جديدة بما يؤهلهم لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي وتلبية تطلعات الإدارة العليا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.

وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: «يولي بنك بوبيان اهتماماً خاصة بقيادييه ويسعى دائماً إلى توفير البرامج التدريبية التي تبقيهم على اطلاع بأحدث اتجاهات القيادة في القطاع المصرفي بشكلٍ عام، وقطاع الخدمات المصرفية الرقمية بصورة خاصة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية البنك ويحقق أهدافه الاستراتيجية».

وأضاف الحماد: «انطلاقاً من ذلك، كان من المهم لنا أن نتعاون مع إحدى أكثر الجهات المرموقة عالمياً لتوفير هذا البرنامج التدريبي ألا وهي جامعة «Duke»، وهي إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أبرم بوبيان معها شراكة تدريبية استراتيجية في السابق من خلال أكاديمية Boubyan Business School التابعة للبنك بغرض تطوير وتدريب موارده البشرية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: «مرةً أخرى، يسعدنا أن تستمر شراكتنا المثمرة مع جامعة Duke الأميركية في تقديم برنامج تدريب قياديي الإدارة العليا، والذي تضمن هذه المرة محاضرات حصرية من قادة الفكر في مجال القيادة والبنوك الرقمية بالإضافة إلى ورش عمل حول مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لاسيما في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تغيرات وتطورات في هذا المجال بجانب الاطلاع على أحدث التوجهات والأدوات في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية».

وأضاف الرومي: «اشتمل البرنامج الأول على محاكاة للقيادة تم توفيرها من رواد فضاء من وكالة NASA، والتي وفرت العديد من أدوات التدريب التي تم دمجها في البرنامج لتقديم خبرات متنوعة للمشاركين. وقد تطرقت المحاكاة أيضاً إلى مواضيع متعلقة بالقيادة التعاونية والفرق العالية الأداء والابتكار.

