مال وأعمال

القاهرة- «كونا»: بحثت لجنة عربية امس «الثلاثاء» التطورات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة الكويت ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والمالية بالدول العربية.

وترأست اعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي يستمر ثلاثة ايام مراقبة الشؤون العربية بوزارة المالية أروى المسلم.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية دكتور بهجت ابوالنصر ان الاجتماع يناقش تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأي عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك في اطار متابعة اداء المنطقة العربية.

وقال ابوالنصر في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ان مشروع جدول الاعمال يتضمن 10 بنود تتناول العديد من الموضوعات منها مقترح للسعودية لانشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق.

وأشار كذلك الى استعراض تجربة دولة الامارات في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة منها في اطار المنطقة. وافاد بأن الاجتماع يناقش آليات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة.

وأوضح أبوالنصر أن من بين فرق العمل فريقا عربيا للمتخصصين في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية وفريقا عربيا لحماية المستهلك وفريقا آخر لسلامة الغذاء.

