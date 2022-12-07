النهار Plus

أشار اختصاصي الصحة النفسية وسيدة الأعمال لولوة الخالدي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يواجه تحديات صعبة جداً، لافتة في حوار أجرته معها «النهار» أنه على الرغم من المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع، إلا أن هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير وتعرقل تطور هذا القطاع، فتحديات القوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة وعدم توافر الدعم الكافي او الحماية القانونية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة ولفتت الخالدي إلى أن سيدات الأعمال في الكويت لا يحصلن سوى على نسبة قليلة جداً من الممارسات والمناقصات الحكومية، دون معرفة السبب وراء ذلك. وبينت أن جائحة كورونا كانت فترة صعبة جدا لأغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وكانت سببا في اغلاق وخسارة الكثير منها، الدروس المستفادة كثيرة أبرزها ان الجانب العلمي والمهاري والفني لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جدا وهو ما ينمي مهارات التخطيط والتنظيم والتحوط لدى أصحاب الاعمال وبالتالي القدرة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق والقدرة على مواجهة المصاعب والتحديات التي قد تواجههم في السوق وقد تكون جائحة كورونا احدها لكنها قطعا ليست الوحيدة. وفيما يلي التفاصيل: بداية، ما البزنس الذي تقومين به؟

لدي مكتب Mind Up with Lulu وهو مكتب استشارات نفسية واجتماعية لطرح المشكلات النفسية ‏والاجتماعية ومساعدة الأفراد ووضع الخطط والحلول لحل هذه المشكلات شعارنا في المكتب هو الإنسان أولاً. وسبب اختياري لهذا المجال هو أن أجمل ما يعيشه الإنسان هو خدمة الإنسان وكم من مرهق وكم من مرهقة أرهقهم التعب من مجريات الحياة، ومجتمعنا اليوم بحاجة لمثل تلك المبادرات النفسيه لاحتضان من كان محتاجا للدعم النفسي.

ما التحديات التي تواجه المرأة في مجال البزنس وتحديداً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت؟

يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تحديات صعبة جدا، ورغم المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع، إلا أن هذه الصعوبات لا تزال بحجم كبير وتعرقل تطور هذا القطاع، فتحديات القوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة وعدم توافر الدعم الكافي او الحماية القانونية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة، والحاجه لخلق بيئة حاضنة اكثر تطورا لدعم مشاريع الشباب وبالمقابل يحتاج الشباب لزيادة وعيهم بالفرص التجارية المتوافرة في السوق المحلي والاقليمي ويزداد الامر صعوبة عندما تكون صاحبه هذا المشروع « سيدة» حيث لا تزال النظرة قاصرة ولا تتساوى مع الرجل.

نسبة قليلة

هل تعتقدين أن المرأة الكويتية اخذت حقها في مجال العمل الحر ؟

كل من يعيش ويتعامل في مجال الاعمال الحرة في الكويت يرى نماذج جميلة جدا من الشابات الطموحات من صاحبات الاعمال، لكن للاسف فرص التعاون مع قطاع الاعمال وخاصة المشاريع والممارسات والمناقصات الحكومية نسبة قليلة جدا من هذه المشاريع تحصل عليها سيدات اعمال كويتيات ولا اعلم سببا واضحا لهذه النسبة الضئيلة.

ما الذي تحتاجه المرأة لدعم جهودها في مجال البزنس؟

الكثير، فمثلا على مستوى المعرفة والتطوير المهاري والفني للمبادرات لا تزال الجهود خجولة، كما أن تخصيص لجنة أو فكرة دعم صاحبات الأعمال المبادرات خاصة صاحبة الخبرة البسيطة منهن، تعاون الجهات الحكومية مع صاحبات الاعمال تحتاج لوضوح اكثر ووجود الية لتفعيل خطوات الدعم والتطوير.

هل تضررت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جائحة كورونا؟ وما الدروس المستفادة من وجهة نظرك؟

جائحة كورونا كانت فترة صعبة جدا لأغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل وكانت سببا في اغلاق وخسارة الكثير منها، الدروس المستفادة كثيرة ابرزها ان الجانب العلمي والمهاري والفني لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جدا وهو ما ينمي مهارات التخطيط والتنظيم والتحوط لدى اصحاب الاعمال وبالتالي القدرة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق والقدرة على مواجهة المصاعب والتحديات التي قد تواجههم في السوق وقد تكون جائحة كورونا احدها لكنها قطعا ليست الوحيدة.

وضع المرأة

تقيِّمين وضع المرأة الكويتية في مجال العمل الحر مقارنة بدول الخليج؟

هناك اهتمام حكومي في الكويت وكذلك دول الخليج لتمكين المرأة في مجال العمل الحر لكن الاجراءات على ارض الواقع تختلف ففي الكويت تسير الامور ببطء وروتين اما في بعض دول الخليج الاخرى فنرى الامور أكثر سرعة وواقعية وتعاطياً مع احتياجات صاحبات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر فاعلية.

