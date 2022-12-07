النهار Plus

كشفت دراسة أجرتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، بالشراكة مع «نادي 30%» والجامعة الأميركية في القاهرة ومجلة «أرابيان بيزنس»، بأن مجالس الإدارة التي تستفيد من تنوع الآراء من النساء والأقليات والمجموعات العرقية المختلفة قد تمتلك ميزة تنافسية أكبر من غيرها في ما يتعلق بالعمل المناخي.

وتبحث الدراسة دور القيادات النسائية في التصدي للتغير المناخي شارك فيها قادة رأي من قطاعات مختلفة، وكيف يمكن تحفيز الشركات على تعزيز التنوع في عملية صناعة القرار بتطبيقها بعض الحلول العملية، تشمل توفير الإرشاد والتوجيه وبرامج المسرّعات وفعاليات التواصل وغيرها من المبادرات التي تساعد المرأة على تخطي العوائق المفروضة أمامها وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، قالت مديرة الاتصال المؤسسي في «ابيكورب» رائدة الصرايرة: «على الرغم من أن مسألة المساواة بين الجنسين قد اكتسبت زخماً قوياً في الآونة الأخيرة، فإن هناك حاجة ملحّة لزيادة تمثيل المرأة في المناقشات التي تسهم في صياغة جداول أعمال مجالس الإدارة.

وتؤكد هذه الدراسة من جديد الأهمية الكبرى لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة من أجل تعزيز الأداء المؤسسي وتسريع تطوير الإمكانات للتصدي لتداعيات التغير المناخي، فمن المهم مضافرة جهود الأطراف المعنية كافة وعلى جميع المستويات لصياغة السياسات المناسبة لتشجيع التنويع ودعمه».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «إنجي» كاثرين ماكجريجور: «لا يمكن إحداث تغيير حقيقي من دون اتخاذ خطوات مدروسة وتشجيع المزيد من النساء على الوصول إلى طاولة اتخاذ القرار. ولا يمكن إنكار الأهمية الكبيرة لزيادة تمثيل المرأة على مستوى البرلمان ومؤسسات القطاع الخاص في صياغة السياسات، وضمان استجابة كبرى لاحتياجات الجميع. وإن تنوّع وجهات النظر وأساليب التفكير هو أمر ضروري لمواجهة التعقيدات والتقلبات التي تواجه عالمنا اليوم، ولذلك فنحن بحاجة لجميع المواهب والكفاءات، وليس فقط نصف المجتمع، لإنجاح جهودنا في بناء اقتصاد مستدام».

تؤكد الدراسة أهمية تضمين الشركات مسألة التمثيل النسائي في سياساتها إن كانت تسعى حقاً إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وعلى الرغم من المبادرات الجديرة بالثناء على مستوى المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تشير بيانات القطاع إلى خسائر تقدر بأكثر من 575 مليار دولار سنوياً نتيجة للعوائق الاجتماعية والقانونية التي تصعّب وصول المرأة إلى فرص العمل، ما يؤدي إلى استبعاد المرأة عن الحوارات المؤسسية والحكومية رفيعة المستوى حول القضايا المرتبطة بالمناخ. وقد أثبتت الأبحاث العالمية بأنه يمكن للشركات تحقيق نتائج أفضل عندما تكون نسبة تمثيل المرأة في الفرق القيادية من 40 % إلى 60 %. وبالتالي، فإن وجهات نظر المرأة والتدابير التي تقترحها على مستوى التغير المناخي يمكن أن يكون لها دور أساسي في تسريع الوصول إلى أهداف صافي انبعاثات صفرية.

إن احتمال توجّه المستثمرات وصانعات السياسات على مستوى الشركات والقطاع العام لاتباع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة أعلى بمرتين من نظرائهن الذكور، مشيرة الدراسة إلى أن مراجعة لأكثر من 15 دراسة أجريت في أجزاء مختلفة من العالم وجدت أن مشاركة المرأة في المناقشات حول قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها قد أثمرت وضع قيود أكثر صرامة واستدامة، ودرجة أعلى من الامتثال والشفافية والمساءلة، وقدرة أكبر على حلّ النزاعات.

وفي هذا السياق كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة «إنجي» كاثرين ماكجريجور أن الشركة تعمل على تطبيق برنامج مُناصفة بنسبة خمسين إلى خمسين يهدف لتوفير الظروف المواتية لتحقيق المساواة على المستوى الإداري بحلول عام 2030. وأوضحت ماكجريجور: «أننا نعيد النظر في طريقة قيادتنا للشركة لضمان تحقيق هدفنا في المساواة بين الجنسين خلال العقد الجاري، وقد نظمت مجموعة «إنجي» في هذا الإطار العديد من برامج التدريب والتأهيل، وأجرت مراجعة لسياساتها المتعلقة بالمساواة في الأجور وعززت فعاليات التواصل».

تتأثر النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة بشكل كبير بالتغير المناخي، وبالتالي لا بدّ من إشراك هذه الفئات في إعداد وتنفيذ تدابير التصدي للتغير المناخي لضمان المساواة في تقاسم ثمار هذه الجهود.

وترى الدكتورة غادة هويدي، العميدة المشاركة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة ومؤسسة مرصد المرأة في مجالس الإدارة بأن المؤسسات التي يتوفر لديها تمثيل قوي للمرأة في مجالس الإدارة والمناصب الإدارية العليا تسجل أداء أفضل من سواها، ولهذه المجالس – التي لديها تنوع بين الجنسين – أثر إيجابي في أداء المؤسسة. وأضافت الدكتورة هويدي: «تنبع أهمية التنويع من القدرة في النظر إلى أمور مثل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة من وجهة نظر مختلفة، إذ إن مجالس الإدارة المتنوعة ستكون أكثر جهوزية لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وغيره من المخاطر».

