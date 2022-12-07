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استقبل الفيلم الكويتي – السعودي المشترك «شيابني هني» بشكل ايجابي حيث رحبت الجماهير التي ازدحمت بها القاعة الكبرى لفندق (الريتز كارلتون) مقر المهرجان وبحضور مخرج الفيلم ونجوم وحشد من ضيوف المهرجان والجمهور الذي وقف محيياً التجربة الجديدة التي أعادت النبض للسينما الكويتية بشكل احترافي رفيع المستوي. وفي كلمته لتقديم الفيلم اشاد مدير البرامج العربية والكلاسيكية في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي انطون خليفة بالفيلم، ووصفه بانه نقلة ايجابية في رصيد السينما الكويتية والخليجية وتم انجازه بمواصفات انتاجية وتقنية متميزة. كما اكد انطون خليفة اهمية التعاون الانتاجي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية وايضاً الثراء في الاحداث والشخصيات وطابع المغامرات الذى احتواه الفيلم الجديد «شيابني هني». بدوره اشاد المخرج السيناريست المنتج زياد الحسيني بالشركاء المنتجين وايضا فريق العمل والفترة الطويلة التي مرت لانجاز الفيلم والتي اقتربت من 9 سنوات نتيجة لظروف جائحة كورونا والانتقال لتصوير الفيلم بين الكويت والمكسيك وايضا العمليات الفنية التي انجزت بين الكويت والولايات المتحدة وفرنسا. وفي تصريح خاص عبر المنتج عبدالعزيز الياقوت عن سعادته الغامرة لان يتم اختيار عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الاحمر السينمائي والذي وصفه بانه المهرجان السينمائي الاهم حاليا في المنطقة. كما قال ان الاستقبال (الدافئ) الذي استُقبل به الفيلم يعبر عن اهمية التجربة التي تؤسس لمزيد من التجارب السينمائية المشتركة الجديدة. بدوره، قال الفنان يعقوب عبدالله: سعادتي لا توصف بان اسير اليوم على السجادة الحمراء وان يعرض فيلم «شيابني هني» بعد رحلة طويلة من العمل المشترك والتعاون مع المخرج المتميز زياد الحسيني. فيما قالت الفنانة روان المهدي: بودي ان اتوقف عند الاستقبال والتصفيق الكبير الذى حظي به الفيلم فور انتهائه في القاعة الكبرى في فندق – الريتز كارلتون – وسط هذا الحضور الحاشد لاهم المخرجين والمنتجين النجوم وسعيدة بان تكون عودتي مقرونة بعمل سينمائي كويتي – سعودي مشترك ومع قامة سينمائية بارزة بمستوى المخرج زياد الحسيني. وقد اكدت اخبار مقربة من فريق انتاج فيلم «شيابني هني» سيجد طريقة لعدد من المهرجان الدولية اعتبارا من فبراير المقبل. وحري بالذكر أن المتن الروائي للفيلم يحكي قصة مؤثرة لرحلة شاب (سالم) بطولة حمد العماني وصديقه منذ الطفولة (أسد) بطولة يعقوب عبدالله، يسعى لتحقيق الثراء السريع لنفسه من خلال أساليب وطرق ملتوية، تؤدي به إلى مطبات عدة غير متوقعة يصطدم من خلالها مع مجموعة من الجنود المرتزقة، والعصابات الخفية، وجماعات ارهابية ذات أطماع توسعية، حتى يصل به المطاف إلى طريق مسدود لا يجد إلا حل المواجهة للخروج منه. هكذا هو المحور الذي تسير من خلاله الاحداث، وهو من بطولة حمد العماني ويعقوب عبدالله وروان المهدي وفيصل العميري وعبدالله بهمن بالاضافة الى النجم الاميركي رون بيرلمان.

