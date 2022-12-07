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أعلن المعهد الفرنسي في أبوظبي أن موعد انطلاق مهرجان «هيا أيتها السينما الفرنسية» بدورته الأولى سيكون الساعة الثامنة مساءً يوم 9 ديسمبر الجاري في صالات عرض سينما «فوكس» - غاليريا مول بجزيرة المارية، ضمن جدول يتمحور حول الموسيقى ويتضمّن فقرة مقابلات احترافية.

وتعليقاً على هذا المهرجان قال، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هوغو هنري – سيلان: «إننا فخورون بإطلاق هذا المهرجان الجديد ببرنامج رائع يتوجّه إلى شرائح الجمهور كافة. وكلنا ثقة بأن هذه الدورة الأولى من المهرجان ستُسهم في فتح الباب لفرص جديدة أمام الممثلين والمخرجين المحترفين من الساحة الإماراتية والإقليمية الذين سيحصلون على فرصة ثمينة للتعارف وإغناء الخيال بالمشاريع مع أكبر المهرجانات والمؤسسات السينمائية الفرنسية».

يهدف هذا المهرجان الذي سيستمر حتى يوم 11 ديسمبر، لتكريم السينما واللغة الفرنسية والإبداع. وسيكون الموضوع الرئيسي لهذه السنة الموسيقى، التي تدعم الاحتفال بالتنوّع وإبرازه. فالموسيقى، برمزيتها وقدرتها على إيقاظ المشاعر، هي لغة كونية وجسر بين الثقافات وبين الأجيال. من ناحية أخرى، تُعدّ الموسيقى إحدى ركائز التعاون الثقافي بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وتمثل صدى السياسات العامة الوطنية الطموحة، التي تُرجمت مؤخراً بمنح أبوظبي العلامة المسجلة من اليونسكو على أنها «مدينة إبداع الموسيقى».

وسيقدم المهرجان النخب الأولى على المستوى الإقليمي من كل أنواع العروض السينمائية ولجميع شرائح المجتمع، حيث سيكون هناك فيلم درامي وآخر كوميدي، أفلام وثائقية وفيلم رسوم متحركة.

سيتمّ افتتاح المهرجان بفيلم «ديفيرتيمنتو» للمخرجة ماري كاستيل منصيون – شعار، كما سيتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام الرائعة مثل «تينور» لكلود زيدي، و«إرنست وسلستين في الشتاء» لجوليان شينغ وجان كريستوف روجيه، و«ليه زآند غالانت» (جزر الهند الشجاعة) لفيليب بيزيات، و«سلام» لهدى بنيامينا.

