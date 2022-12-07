النهار Plus

تعود الفنانة علا غانم إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان «توحة» إخراج محمد النقلي، ويشاركها البطولة كل من أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصري وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، ومقرر عرضه رمضان المقبل 2023.

واستطاع المخرج محمد النقلي إقناع علا بالعودة مرة أخرى للدراما بعد هذه المدة الكبيرة من الغياب والتواجد في الولايات المتحدة الأميركية بصحبة عائلتها هناك، خلال تلك الفترة.

وأكد المخرج محمد النقلي في تصريحات لـ«النهار» أن السبب الرئيسي وراء عودة الفنانة علا غانم إلى التمثيل مرة أخرى، هو اشتياقها لجمهورها الذي اشتاق إليها أيضاً، مشيراً إلى أنه عند عودتها إلى مصر، قررتُ أن أعرض عليها فكرة مسلسل «توحة»، وتحمست له بشكل كبير، وأصرت على العودة به، لأنها أعجبت بالقصة والشخصية التي تجسدها، إضافة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل ممتع وجيد، ما زاد حماسها للمشاركة في هذا العمل.

كشف مخرج العمل محمد النقلي، أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي، إذ يتناول الحارة الشعبية والمشكلات التي تواجه أبناء هذه الحارة، وكيف يتعامل بعضهم مع بعض، مشيراً إلى أن العمل سيعرض في رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية.

أوضح النقلي أنه لم يتخوف من فكرة تقديم عمل درامي في المنافسة الرمضانية، تتحمل مسؤوليته الفنانة علا غانم، خاصة أنها غائبة عن الدراما التلفزيونية منذ نحو 6 سنوات، حيث كان آخر عمل لها في التلفزيون هو مسلسل «طعم الحياة» عام 2017.

وأشار إلى أنها قدَّمت كثيراً من الأعمال المميزة في التلفزيون، والجمهور يحب أن يُشاهدها، وأتوقع لها نجاحاً كبيراً، لأن الجمهور ينتظرها منذ سنوات طويلة.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فني، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أميركا، وتساءل كل محبي الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها في أميركا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن؟!

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم «الفندق» الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في العام نفسه خلال مسلسل «طعم الحياة» مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال ومحمود عبدالمغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة مسلسل «توحة» بجوار علا مجموعة من النجوم، منهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة القديرة ميمي جمال، والتونسية فريال يوسف، وهو من تأليف أحمد صبحي.

