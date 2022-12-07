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يبدو أن الهجوم الحاد الذي تعرض له مسلسل «الضاحك الباكي» للفنان عمرو عبدالجليل، لم يتوقف عند العمل فحسب، حيث استبعد صناع مسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم الفنانة فردوس عبدالحميد عن المشاركة فيه بعد أيام من إرسال حلقات المسلسل لها لتجسد دور «الكبيرة» في المسلسل وهي جدة نيللي كريم في الأحداث. وعلمت النهار أن الشركة المنتجة للمسلسل تخوفت من قيام فردوس ببطولة العمل الذي يدور في إطار الدراما الصعيدية التي تخوضها نيللي كريم لأول مرة، خاصة مع حالة الهجوم الأخيرة عليها، بعد ظهورها في مسلسل «الضاحك الباكي» من خلال شخصية والدة نجيب الريحاني والتي ظهرت في أحد مشاهده وهي أم صغيرة وهو ما لم يستسغه الجمهور بجانب بعض الأخطاء التاريخية التي تضمنها العمل. وكشفت فردوس في تصريحات تلفزيونية لها عن السر في استبعادها قائلة: إن المؤلف مدحت العدل والمنتج المنفذ للمسلسل، كانا على تواصل مستمر معها، أثناء فترة تواجدها في لبنان، وقت تصويرها مسلسل «حرب الجبالي»، مشيرة إلى أن ذلك كان للاتفاق على تفاصيل دورها. وتابعت أنهما أرسلا إليها الحلقات الخمس الأولى من المسلسل، ثم فوجئت بانقطاع الاتصالات. وأضافت أنها لم تعتذر عن المسلسل، وأنها لا تعرف سبب استبعادها عنه حتى الآن، مؤكدة أنها لن تتصل بالمؤلف أو بالشركة المنتجة، وأن ذلك ليس من طبعها طوال عملها بالمجال الفني. كما لفتت فردوس عبدالحميد إلى أنه كان يجب أن يتواصل معها القائمون على المسلسل، ويوضحون لها أسباب استبعادها.