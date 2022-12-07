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نجح الفنان محمد هنيدي في إقناع الفنانة مادلين طبر أن تؤدي دورا كوميديا لأول مرة في تاريخها الفني وذلك بمشاركته في فيلم «دكتور التجميل نبيل الجميل» وهو باكورة إنتاج محمد هنيدي والذي يعود به إلى عالم السينما بعد غياب سنوات منذ فيلم «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة». فيلم دكتور التجميل.. يشارك في بطولته إلى جانب هنيدي ومادلين طبر كل من نور اللبنانية ورحمة أحمد واحمد فؤاد سليم ويخرجه خالد مرعي. يذكر أن محمد هنيدي كان قد شارك في العديد من الحملات الإعلانية خلال الفترة الماضية حيث كان بطلا لسلسلة إعلانات إحدى شركات تصنيع الأدوات المنزلة الكهربائية وكذا إحدى شبكات الهواتف النقالة وأحد المنتجات الغذائية، وفي جميع هذه الإعلانات التي تم تصويرها وبثها عبر القنوات التلفزيونية الفضائية كانت الكوميديا جزءاً لا يتجزأ من الرسالة الإعلانية ما ساعد في نجاحها. أما مادلين طبر فقد حصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الحياة، عن دورها في مسلسل «ملف سري».