النهار Plus

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة الثانية، من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي انطلق في جدة بالمملكة العربية السعودية، وفيه تم تكريم الفنانة يسرا، بحصولها على جائزة اليُسر الفخرية، وسيطر اللون الأبيض على فساتين الفنانات اللاتي حضرن المهرجان، كما كانت مُعظم الفساتين مُحتشمة وبعيدة عن الجرأة.

ظهرت الفنانة فاطمة البنوي بإطلالة بيضاء، حيث ارتدت بدلة ذات أكمام، وارتدت عليها عقداً لونه فضي، وظهرت بشكل عام في إطلالة مختلفة عليها وهادئة، والإعلامية ريا أبي راشد أيضاً، ظهرت بفستان أبيض، مُطرز بطريقة بسيطة وأنيقة.

والفنانة سلمى أبوضيف، ظهرت أيضاً بفستان أبيض مختلف، وكان مناسباً عليها، ووضعت مكياجاً مناسباً لها، وكذلك الفنانة مايا دياب، ظهرت بفستان أبيض طويل ومُزين باللون الأسود، وجعلت شعرها منسدلاً على ظهرها، ومكياجاً مناسباً للحدث.

وعارضة الأزياء الإندونسية لونا مايا أيضاً، ظهرت بفستان أبيض طويل أنيق مناسباً عليها، والممثلة التايلندية بيلا كامبين، ظهرت بفستان أبيض مناسب لها ومميز.

ظهرت العديد من الفنانات بالفساتين الطويلة، الخافية أجزاء كبيرة من أجسادهن، حيث ظهرت الفنانة لبلبة بفستان أسود أنيق، ويسرا باللون الذهبي الذي أصبحت تعتمده في معظم إطلالاتها، وكذلك الفنانة والمخرجة نادين لبكي ظهرت بـ«جامب سوت» سوداء مناسبة عليها ومميزة، ومُحتشمة. كما ظهرت الفنانة الإسبانية ديلي أليخاندرا أونييفا بفستان أبيض طويل وأنيق ومناسب عليها، وظهرت درة بفستان فضي اللون مناسب عليها وأنيق ومُحتشم، غير كاشف عن جسدها.

