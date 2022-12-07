وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه -رعاه الله- له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

