وطن النهار

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان أمس الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 والتي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022م.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

وتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت صقر ابوشتال. حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى. استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة مبتهلا سموه الى الباري - جل وعلا - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

