وطن النهار

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين ان الكويت حريصة على دعم الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لكوارث إنسانية.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ (كونا) إثر لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف ان اللقاء شهد تسليم مساهمات الكويت للاستجابة الطارئة المتعلقة بعمليات المفوضية السامية في كل من السودان والصومال وباكستان ودعما لبرامج المفوضية مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها الدول الشقيقة انطلاقا من المبادئ الراسخة التي تتبعها دولة الكويت في هذا الإطار.

وقال إن المفوض السامي عبر له عن التقدير الكبير لهذه المبادرة الكويتية التي تأتي في ضوء ظروف دولية صعبة لا سيما في السودان والصومال وباكستان التي ستوجه إليها هذه المساهمات.

وذكر أنه نقل للمفوض السامي تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مؤكدا له تقدير دولة الكويت لكل ما يقوم به من جهود إنسانية لرعاية اللاجئين حول العالم في ظل تراكم الأزمات الدولية.

وأشار السفير الهين إلى الزيارة «الناجحة» التي قام بها المفوض السامي إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي واللقاءات المثمرة التي أجراها خلال تلك الزيارة، مؤكدا الرغبة الصادقة لبلاده لتوسيع أفق التعاون في المجالات الإنسانية. وشدد على رغبة دولة الكويت في تعزيز العلاقات مع المفوضية السامية من خلال حوار مثمر وتعاون بناء نظرا لما تقوم به من دور نبيل في خدمة الإنسانية أينما كانت الحاجة.

