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الرياض- واشنطن- الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أمس، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيبدأ اليوم زيارة رسمية للمملكة تستمر لمدة يومين يشارك فيها في 3 قمم.

وقالت واس على حسابها الرسمي بموقع تويتر: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه ستعقد خلال هذه الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة سمو ولي العهد.

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.

وحسب واس، فإنه من المنتظر أن توقع السعودية والصين خلال زيارة الرئيس جين بينغ، اتفاقية بقيمة 110 مليارات ريال (نحو 29 مليار دولار).

وذكرت أنه سيتم خلال الزيارة أيضاً توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

كما سيُعلن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، وفق الوكالة.

وكانت شبكة CNN الأميركية، نقلت عن ثلاثة مصادر رفيعة المستوى أن 14 رئيس دولة عربية سيحضرون القمة العربية الصينية في الرياض.

ووصف دبلوماسي عربي الزيارة بأنها علامة فارقة للعلاقات العربية الصينية.

إلى ذلك، أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين، وذلك تعليقا على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية. ورد كيربي، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديًا مباشرًا للمصالح الأميركية في المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس جو بايدن بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة وتترك فراغا تملأه الصين أو روسيا، قائلا إن القادة الأجانب، كما تعلمون، يسافرون حول العالم ولديهم علاقات ثنائية. وأضاف: لم نطلب أبدًا من أي دولة الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. لذا، إذا أراد أصدقاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط مقابلة الرئيس شي جين بينغ والتحدث معه حول مجموعة من القضايا، فمن المؤكد أن هذا حقهم ونحن نحترم ذلك. وأوضح كيربي أن ما تركز عليه الولايات المتحدة هو علاقاتها ومصالحها الأمنية في الشرق الأوسط، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.