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تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 والتي ستعقد في مدينة الرياض الجمعة المقبلة. قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. الى ذلك، سلم سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وقالت سفارة الكويت لدى السعودية في بيان أمس الثلاثاء إن السفير الشيخ علي الخالد سلم الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية السعودية.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تسلم رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد صقر ابوشتال.