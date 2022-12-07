الأولى

وصل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة لحضور مباراة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022. وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد النواف لدى وصوله مطار الدوحة الدولي والوفد المرافق، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما كان في الاستقبال عدد من الوزراء القطريين.

من جانب آخر، واصل المنتخب المغربي مسيرته الرائعة في نهائيات كأس العالم 2022، وحجز بطاقته في الدور ربع النهائي بعد انتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ستاد المدينة التعليمية في الدور ثمن النهائي من المونديال المستمر في قطر حتى 18 الشهر الحالي.

ورغم صعوبة المواجهة التي شهدت إهدار الكثير من الفرص من الجانبين، إلا أن «أسود الأطلس» نجحوا في تجاوز هذه المحطة مواصلين مغامرتهم في العرس المونديالي.

وكتب المنتخب المغربي بهذا التأهل تاريخاً جديداً في مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، وحقق ما عجز عنه الجيل الذهبي بقيادة محمد التيمومي وعزيز بودربالة في مونديال المكسيك 1986، ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى وتكرار إنجاز الكاميرون والسنغال وغانا أعوام 1990 و2002 و2010 توالياً.