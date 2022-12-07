الأربعاء 07 ديسمبر 2022 ,14 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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تثبيت سعر النفط الروسي على 60 دولاراً... الخوف لا ينسون الصفر عند... تثبيت أسعار نفطنا!
تائه
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