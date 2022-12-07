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قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%، اعتباراً من اليوم.

وبيّن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون بأن قرار رفع سعر الخصم، قد جاء في اطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـــزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وأوضح بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات اسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من اجراءات تدخل في السوق النقدي في اطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في اساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات اي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

ومن ناحية اخرى، اكدت وكالة موديز ان الوضع الائتماني للكويت وتصنيف حكومة الكويت عند A1 مستقرة يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي واحتياطيات النفط والغاز الهائلة بتكاليف انتاج منخفضة ومستويات دخل عالية للغاية.

وقالت وجود علاقة اكثر انتاجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (مجلس الأمة) من شأنه ان يعزز من فعالية السياسات ويزيد من قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، والذي بدوره سيزيد من امكانات رفع التصنيف.

وبينت ان الكويت تمتلك اكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الانتاج داخل دول مجلس التعاون، وهي تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للانتاج.