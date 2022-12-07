الأولى

تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية بواقع 883 مليون دينار في يوم واحد، بالغة 47.983 مليار دينار مقابل 48.865 ملياراً، على وقع ضبابية الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادي الصيني، إضافة لترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي تتحدد على ضوئها مستويات التضخم التي شهدت ارتفاعات كبيرة بعد اشتعال الحرب الروسية- الأوكرانية منذ فبراير 2022. ومن بين العوامل التي أشار إليها محللون عبر النهار، التراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية، حيث تراجع السوق القطري بواقع 2.57% والسوق السعودي بواقع 0.56 % وسوق أبوظبي 0.55 % وسوق مسقط بواقع 0.11% والبحرين بواقع 0.19%. وفقدت الأسهم الخليجية أجزاء كبيرة من قيمتها السوقية، حيث بلغت خسائرها بحدود 6 مليارات دولار، كما مني عدد من أسواق الاسهم العالمية بخسائر كبيرة.

وبين المحللون أن من بين أسباب التراجع الأخرى عمليات جني الأرباح التي تتزامن مع نهاية العام، بالإضافة إلى ترقب نتائج الاندماجات المرتقبة بين بعض البنوك والشركات وما ستسفر عنه في المرحلة المقبلة، وكذلك التخوف من تراجعات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع البدء الفعلي لتسعير النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي والدول السبع الصناعية

وقد أغلق السوق، أمس، على انخفاض المؤشر العام 137?8 نقطة ليبلغ مستوى 7422.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.8%، مسجلاً بذلك التراجع الأكبر منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر السوق الأول 171?4 نقطة ليبلغ مستوى 8278?47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2?03 في المئة من خلال تداول 124?9 مليون سهم عبر 8391 صفقة بقيمة 56?7 مليون دينار.

وكذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 66?14 نقطة ليبلغ مستوى 5788?60 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?13 في المئة من خلال تداول 103?9 ملايين سهم عبر 2906 صفقات نقدية بقيمة 11?5 مليون دينار.