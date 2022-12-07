الأولى

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميماً يقضي بإلغاء القيد المسجل على أذونات العمل بشأن تحديد قيمة زيادة الرواتب الشهرية بـ 50 ديناراً كل عام.

وجاء في التعميم «بناء على المصلحة العامة يلغى القيد الوارد على زيادة أجر العامل على إذن العمل، والذي يقدر بخمسين ديناراً سنوياً».

وذكر التعميم «يجري العمل بالالتزام بالقرار الجديد من قبل الإدارات المختصة وإلغاء التعميم السابق المؤرخ في 4 مايو 2015».

وعلى اثر هذا التعميم اصبح بإمكان أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي زيادة رواتب العاملين 50 ديناراً سنوياً فقط، في حين يمكن حالياً زيادة الراتب الشهري وفق الاتفاق ورؤية صاحب العمل دون حد أعلى.