مجلس التعاون في قمته الـ 43

آراء

لن تكون قمة عادية تلك المقرر انعقادها بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض غدًا الجمعة، لن تكون قمة خليجية خالصة بقدر ما سوف تكون قمة عربية - صينية هي الأولى من نوعها، الرئيس الصيني وقبل أن تقلع به الطائرة من بكين إلى الرياض كانت قناة C.N.N الأميركية قد استبقت الزيارة بأخبار مقتضبة ظنها البعض «تخمينات» صحافية.

الرئيس الصيني يغادر إلى الرياض قبل موعد انعقاد القمة الخليجية الـ43 بساعات، سوف تكون هناك مؤتمرات على الهامش أحدها سيحضره 14 رئيساً عربياً مع الرئيس الصيني، والآخر قمة خليجية - صينية على الهامش العريض من المؤتمر السنوي لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

أغلقتُ القناة الأميركية وحاولت التقليب في الصحف فلم أعثر على خبر يؤكد، أو آخر ينفي حتى اهتديت لموقع إحدى الصحف المحلية وهو يتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى الرياض من السابع حتى التاسع من ديسمبر الجاري، إلى هنا فإن الأخبار بدت وكأنها صحيحة، والمعلومات وكأنها دقيقة، والزيارة وقد أصبحت أمرًا واقعًا بل وإن القمم المشتركة سوف تتزامن مع قمة مجلس التعاون الخليجي.

هذه الأخبار لم تمر مرور الكرام، ولم تأت بالمعلومات ما لم تزود، حيث إن السابقة لا تعني خبرًا مدسوسًا، والتشاور الخليجي - العربي - الصيني بدا ولو كان استكمالاً لقمة جدة التي حضرها قبل شهور الرئيس الأميركي مع القادة العرب المحوريين في المنطقة، هو تنسيق يسبق عام 2023، وهو مثل حجر رشيد الذي اكُتشفت على إثره أعظم حضارة في التاريخ، من حيث اللغة والفنون المعمارية والعلوم الفلكية والطبية والدينية وغيرها.

لقد بدت قمة مجلس التعاون الخليجي كأنها استمرار لقمم على أعلى درجة من الأهمية مع ثاني أكبر دولة عظمى في العالم، تمامًا مثلما بدت قمة المجلس وكأنها قمة عالمية وليست قمة إقليمية، أنظار المعمورة تتجه نحو الرياض رغم أن رئاسة الدورة المقبلة سوف تكون لسلطنة عمان، الشقيقة الكبرى السعودية لما لها من ثقل إقليمي وإسلامي ودولي، وما لدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ورؤيتهما حول القضايا الدولية، حالة النفط، وقرار أوروبا بتحديد أسعاره عند 60 دولارًا بالنسبة للنفط الروسي وما قد يجر أسعار النفط إلى هاوية أخرى، كل ذلك جعل من القمة العربية أو الخليجية - الصينية هي قمة القمم حيث التراجع لهموم المنطقة أمام الهموم الدولية العظمى، وحيث التفهم الكامل لحالة المجتمع الدولي والقادة الخليجيين يجتمعون الجمعة المقبلة بعد قمتين على أعلى درجة من الأهمية والاستباق.

قمة مجلس التعاون الخليجي وما كان على جدول أعمالها من ملفات مهمة، وما لم يكن ضمن هذا الجدول من ملفات أهمها ومعظمها يرتبط بالتعليم والاعتراف بالاعتماد الأكاديمي القطري على مستوى المجلس، كل ذلك لن يكون له موقعًا من الإعراب بعد أن اختطف الرئيس الصيني المشهد ووضع القمة الخليجية في ركن بعيد لتبحث فقط ما تم العثور عليه في القمم الإقليمية مع الرئيس الصيني، موضوعات في غاية الأهمية، قد تُحال إلى لجان مختصة، أو قد يتم تأجيلها وهي لا تحتمل التأجيل.

لكن ماذا نقول؟! إنه العام الجديد، وهو عام 2023 الذي تطل علينا أعاصيره قبل أن تأتي الأيام المقبلة بكل ما هو مذهل، وبكل ما هو هستيري، وبكل ما هو خارج النص، وبعيدًا عن حدود التوقعات.

