أسباب فروقات الأسعار بين المقاولين والشركات عند بناء البيوت

آراء

لاشك أن فروقات الأسعار من بين الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين، فالبعض يرى أن هناك فروقا كبيرة في مستويات الأسعار بين مقاول وآخر او بين مقاول وشركة عند بناء البيت، خلال مراحل الإنشاءات والبناء.

وهنا لابد من معرفة أن التسعير يختلف عندما يتم الاعتماد على مقاولين أو شركات، فلا يمكن مقارنة سعر الشركات بأسعار المقاولين.

فغير منطقي مقارنة اسعار الشركات باسعار المقاولين خاصة ان الشركات عليها التزامات بعكس المقاول الحر.

فلو اخترنا المقاولين علينا التدقيق في هؤلاء المقاولين في البداية لاختيار الأفضل منهم وكذلك عند اختيار الشركات علينا اختيار الشركات ذات القدرة والمهارة الكافية على تنفيذ الإنشاءات والمعماري والواجهات.

فالاصل اما ان تتجه لقرار المقاول وتختار من المقاولين وإما تختار الشركات وتختار من الشركات. وبعد التسعير، نقوم بمقارنة الأسعار ويجب عند الاختيار المقارنة بين الأسعار المتقاربة واستبعاد الأسعار المتفاوتة بشكل كبير والمبالغ فيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا التفاوت في مستويات الأسعار بين المقاولين بعضهم بين بعض أو بينهم وبين الشركات؟ يعود الأمر لعناصر عدة تتمثل في : العمالة المستخدمة التي تختلف من مقاول لآخر، فالبعض يستخدم عمالة ماهرة فيما يعتمد آخرون على عمالة مؤقتة. وهو ما يجعل الأسعار تتفاوت.

وبجانب العمالة المستخدمة، هناك عنصر نوعية المعدات المستخدمة، حيث يستخدم البعض معدات جيدة وهو ما يجعل الأسعار متفاوتة بين مقاول وآخر.

ومن بين العوامل الأخرى التي تجعل هناك فروقاً في مستويات الأسعار ما يتعلق بمراحل الأعمال، فالبعض يقوم بإنجاز الأعمال بشكل سريع للغاية، الأمر الذي يترتب عليه خلل في مراحل البناء، فيما يقوم آخرون بمتابعة مراحل البناء بشكل كبير وجيد واستخدام اجهزة وتوظيف مهندسين مختصين يتابعون الجودة في الاعمال وغير الطاقمين الفني والاداري

وينطبق الشيء نفسه على الشركات، حيث تحرص الشركات الكبيرة على تواجد مهندسين جودة ومشرف يتابع القسيمة ومسؤول نجارين للإشراف على الأعمال، ومشرفين لتسلُّم الأعمدة وهي كلها تكاليف إضافية تضاف على التسعير وهي عناصر فنية تستهدف الوصول لأعلى جودة مطلوبة وبالتالي تحدث الفروقات في الأسعار بين مقاول وآخر وشركة وأخرى.

وبالتالي، على الراغبين في البناء التدقيق في آليات التسعير ومعرفة اسباب فروقات السعر لمقاول عن آخر أو شركة عن أخرى.

فالاسعار يتم تحديدها وفقا لآليات ومعايير فنية معينة، وعلى المواطنين معرفة التفاصيل للاختيار بشكل جيد بين مقاول وآخر أو شركة وأخرى.

