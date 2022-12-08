آراء

إذا كنت للحين مازلت تحتفظ بأموالك ومدخراتك ولم تتعرض للنصب والهلاك في بلاد الاتراك فاعلم ان الله حفظك ورعاك حيث انتشرت في العقد الأخير من الزمان مشكلات النصب العقاري على الكويتيين في تركيا.

وإليكم المشكلة والحل المشكلة بدأت عندما قامت بعض الشركات التركية المتخصصة في بيع وتسويق العقارات بعرض ما لديها من عقارات للبيع من خلال وكلائها بدولة الكويت بأسعار جيدة وفي مناطق متميزة بدولة تركيا.

وحيث ان المواطن الكويتي بطبعه يحب التجارة لاسيما في العقارات فقد قام البعض وليس بالقليل من المواطنين بالتعاقد مع الوسطاء داخل دولة الكويت لشراء العقارات المعلن عنها، بل وقام البعض بزيارة تركيا لمشاهدة الموقع على الطبيعة للتأكيد من جدية المشروع.

الا ان اغلب المشترين لم يستعن بمحام كويتي لبحث أصول الملكية للعقارات حتى يكون المواطن المشتري في مأمن - وعليه فقد قام المشترون بسداد ثمن العقار بالكامل الى الوسيط او الشركة المالكة واتفق على موعد للاستلام والتسجيل – وحين حل الموعد اخل اكثر البائعين بالموعد المحدد للتسليم فضلا عن عدم الشروع في عملية التسجيل العقاري، وبعد تواصل المشترين مع مكتب محامٍ قام على الفور بتشكيل فريق بحث استقصائي لمعرفة ابعاد عملية البيع والوقوف علي مشكلة عدم التسجيل والتسليم للعقارات المباعة وبعد أن مكث الفريق في تركيا فترة توصل الى الآتي :

- ان النظام المعمول به في اغلب الشركات التركية المتخصصة في بيع العقارات ان تقوم الشركات بالحصول على قرض من البنوك لإنشاء العقارات وتشترط إدارة التسجيل العقاري لديهم بتعليق نقل الملكية للمشاريع العقارية على سداد القرض بالكامل حتى تقوم أيضا بتوصيل المرافق بعد التسجيل.

وحيث إن الاقتصاد التركي مر بفترة صعبة منذ حوالي ست سنوات وتأثرت العملة التركية بالانخفاض لأسباب لا مجال لذكرها الان وترتب على ذلك توقف المشاريع العقارية وبالتالي لم يستلم المشترون العقارات التي قاموا بشرائها.

وإليكم الحل لتجنب الوقوع في هذه المشكلة

أولا: لابد من استشارة محامٍ على علم ودراية بتلك الشركات وهذا النوع من البيوع.

ثانيا: تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق الملكية والتثبت من سداد الشركات العقارية التركية للقرض الممنوح لها من البنوك التركية حتى تستطيع هذه الشركات تسجيل العقارات باسم المشترين وتوصيل المرافق لها، وبالتالي لا تستطيع هذه الشركات النصب او مجرد الامتناع عن نقل ملكية العقارات لان هناك شركات تقوم بالنصب على المشترين بعدم الشروع في بناء المشروع من الأساس، وهناك شركات اخرى اقل ضررا من الاولى وهي التي لم تسدد قيمة القرض بالكامل للبنوك حتى تفك الحظر المفروض على نقل الملكية وبالتالي فان الضرر هنا واقع لامحالة في حال عدم استشارة مكتب المحاماة وحتى لا يقع المواطن المشتري في هذا الفخ.

