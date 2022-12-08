الاخيرة

ثمة سؤال يطرح بين الفينة والاخرى، وهو: متى تتعلم السلطة كيف تلعب سياسة مع البرلمان، وتسوق مشروعها، فمثلا طرحت الحكومة في برنامج عملها مسألة فرض ضرائب، وهي لا شك تدرك ان مجلس الامة لن يوافق عليها، لانها اشكالية مستمرة منذ نحو ستة عقود، ولا احد من النواب سيقبل بفرضها على المواطن الكويتي، وهي ايضا لن تكون مرحبا بها من المواطنين، خصوصا في هذه المرحلة.

اليوم اذا سألت اي كويتي عن رأيه في هذا الامر لقال: كيف ستفرض الحكومة ضرائب علينا واسعار النفط مرتفعة جدا، وهناك حديث عن فوائض مالية، اضافة الى ان هناك مليارات تدفع الى دول اخرى، أكان على شكل قروض او مساعدات، بينما يعاني المواطن جملة مشكلات ومنذ عقود، رغم أنه ببعض المال يمكن حلها، أكان في ما يتعلق بالبطالة او تخلف التعليم او تراجع البنية التحتية، او حتى في الانعاش الاقتصادي عبر تمويل مشاريع عدة مطروحة منذ زمن؟

اتذكر هنا ان عندما طرحت مسألة رفع اسعار الكهرباء قلنا لهم لا يمكن تعميمه على الجميع، اذ كيف يمكن ان يتساوى من يملك منزلاً مساحته 400 متر مربع مع ذلك الذي منزله الف متر مربع، ويستهلك كمية مضاعفة من الكهرباء، وهو من يجب ان ترفع عليه السعر بنسبة مئة في المئة كي يقتصد بالاستهلاك.

ثمة اولويات غير منطقية في برنامج عمل الحكومة، وفي حين عرضت على البرلمان ستكون محل صدام بين الطرفين، خصوصا ان القضايا الشعبوية مبهمة واشكالية في الوقت نفسه، وبالتالي من المهم جدا ان تخضع هذه القضايا للنقاش قبل طرحها في برنامج عمل الحكومة، خصوصا تلك التي لا يمكن اقرارها الا بتوافق مع النواب، وتكون محل رضا شعبي.

من هذا المنطلق يبدو ان الحكومة بدأت تغرد خارج السرب الشعبي الذي شكل لها قوة رافعة في الاشهر الاخيرة، وهي ستخوض الامتحان الصعب امام مجلس الامة عندما تعرض برنامجها عليه، الذي سيكون مناسبة لتسويق النواب مواقفهم، لذلك كان من الاجدر ان تعيد النظر بعلاقتها بالبرلمان، وتدرك جيدا كيف تتعامل معه.

