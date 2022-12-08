انقلاب أمحمد ومحمد!

الاخيرة

كانت أعوام 68 - 70 كما ذكرنا سابقاً أخطر أعوام العرب فمن خلال انقلاباتها العسكرية المشبوهة في دوافعها، ومن يقف خلفها وساهم بالتبعية في إنجاحها، تم إيصال قيادات مدمرة كحال صدام الذي دمر العراق والدول العربية والإسلامية، القذافي الذي دمر ليبيا والدول الأفريقية وأعطى السمعة السيئة للعرب والمسلمين بتبنيه للمنظمات الإرهابية بالعالم، والحال كذلك مع النميري الذي أعلن الأحكام الإسلامية في السودان كوسيلة لفصل الجنوب غير المسلم كما حدث مع انفصال بنغلاديش عن باكستان، لذا بدأت ثورة محافظات الجنوب الممطرة التي انفصلت لاحقاً على يد نظام البشير الذي لا يقل سوءاً وشبهة عن النميري وحرم العالم العربي من سلة غذائه وأصبح شمال السودان يتعرض هذه الأيام للجفاف والمجاعات في غياب مياه الجنوب الممطر طوال العام.

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كان على عمليات الانقلابات المشبوهة التي بدأت بالمشرق العربي ووصلت إلى وسطه أن تمتد لدول المغرب العربي واستقصاد نظام مثمر مستقر هو النظام المغربي، ففي عيد ميلاد الملك في 10/7/71 تأمر اقرب مقربيه الجنرال أحمد المذبوح للقيام بانقلاب عليه لا تعرف دوافعه ومن يقف خلفه فأوعز إلى الكولونيل. أمحمد أعبابو وشقيقه محمد قائد الكلية العسكرية بالتحرك لقصر الصخيرات حيث الملك الحسن الثاني والمئات من ضيوفه، فتم تحرك المئات من طلبة الكلية للقصر بحجة أن هناك محاولة انقلابية على الملك وعليهم حمايته(!!) وما أن وصلوا للقصر حتى فتحوا النار بشكل عشوائي على الضيوف وقتل الجنرال المذبوح وتوجه جزء منهم للإذاعة حيث أعلنوا الانقلاب والبيان الأول وهناك تمت لاحقاً مواجهة أقرب بمواجهات أفلام الكابوي بين الجنرال البوهالي قائد الحرس الملكي والكولونيل محمد اعبابو انطلق فيها الرصاص من الطرفين فقتل الجنرال وجرح الكولونيل المتمرد الذي التفت لرفيق دربه المخلص منذ مشاركتهم في حرب فيتنام ضمن الجيش الفرنسي المدعو عقا قائلاً له: «اجهز علي ياعقا... أرجوك لا تتردد للحظة» وهو ما تم.

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أسرع الجنرال المقرب للملك محمد أوفقير بالإجهاز السريع على قادة الانقلاب إلا أنه بعد عام من ذلك أي في اغسطس 72 قام أوفقير بمحاولة انقلابية لا تقل غموضاً من الأولى عبر محاولته إسقاط طائرة الملك إبان عودته من إسبانيا فوق البحر المتوسط ورغم أنه أرسل طائرة مقاتلة واحدة لإنجاز الهدف إلا أن القائد ولزيادة التأكد اصطحب معه 6 طائرات لإتمام العملية ومنها واحدة قرر طيارها الانتحاري الاصطدام بطائرته بالطائرة الملكية حال فشل إسقاطها بالقذائف والصواريخ إلا أن جميع تلك المحاولات فشلت وفشلت معها المحاولة الانقلابية الثانية التي من المرجح أن من خلفها هو من كان خلف انقلابات 68 - 70 المدمرة.

آخر محطة:

ترافع المحامي القدير والوزير السابق والمستشار اللاحق للملك الحسن الثاني أحمد رضا كديرة عن الطيار الانقلابي بوخالف وعن العاملين الفنيين بالقاعدة العسكرية الذين زودوا الطائرات بالوقود والسلاح قائلاً في درس للأجيال وتنبؤوا بما سيحدث للدول التي حدثت بها الانقلابات العسكرية كالعراق وليبيا والسودان.. إلخ «كانت محاولة الانقلاب الأولى من تدبير الجنرال المذبوح والثانية من تدبير الجنرال أوفقير فكما تلاحظون أن الفرصة سنحت كاملة للعسكريين لإبداء طريقتهم في حل مشاكل البلاد فلم يجدوا طريقاً إلا العنف والقتل والتدمير والفشل والإخفاق نهجاً وسبيلاً».

