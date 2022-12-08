«التقابل» في سماء الكويت اليوم

الاخيرة

قال متحف الفضاء التابع لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إن كوكب المريخ سيكون في أقرب نقطة له من كوكب الأرض مساء اليوم الخميس وفجر غد الجمعة في ظاهرة فلكية تعرف باسم (التقابل). وأوضح مشرف عام المتاحف في المركز الفلكي خالد الجمعان لـ (كونا) أن كوكب المريخ سيكون على استقامة واحدة مع الأرض في أقرب نقطة له هذا العام بمسافة تقدر بـ 82 مليون كيلومتر، مشيرا الى أن قصر المسافة بين المريخ والأرض تتيح للفلكيين والمهتمين التعرف على هذا الكوكب عن قرب. وذكر الجمعان أن كوكب المريخ سيظهر كنجم أحمر اللون وأكثر لمعانا عما كان عليه في السابق خلال هذا الشهر في طور التقابل وهذه الفترة ستكون أفضل ايام السنة لرصده وتصويره ويمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو يشق طريقه باتجاه الغرب. وأفاد بأنه وفقا للحسابات الفلكية سيكون المريخ خامس ألمع جسم سماوي في سماء الكويت بلمعان يبلغ 1?9 بعد كل من القمر والزهرة والمشتري ونجم الشعرى اليمانية، لافتا إلى أن المركز سيقيم فعالية رصد كوكب المريخ هذا الشهر تزامننا مع هذا الحدث.

