الأردن: فك لغز جريمة قتل استمر 26 عاماً

الاخيرة

بعد 26 عاماً من الحزن والغموض، تمكن رجال الأمن العام الأردني من فك لغز جريمة قتل بحق شاب ثلاثيني آنذاك في العاصمة عمّان، بعد أن تمكن القاتل بكل دهاء من إخفاء جميع الأدلة التي من الممكن أن تكشف جريمته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي: إن أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمكلفة إعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكنت من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا التي ارتكبت عام 1996 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.

وفي تفاصيل القضية، فقد عُثر في عام 1996 على جثة شخص ثلاثيني مقتولاً إثر إصابته بعيار ناري في منطقة خالية من السكان بشمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة. وأكد الناطق الإعلامي أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمشكّلة لمتابعة ملفات كل القضايا المجهولة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت قبل أسابيع فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لحصر الاشتباه بأحد أشقاء المغدور والذي أُلقي القبض عليه.

