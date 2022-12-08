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سموه استقبل الاستشاري مثنى سرطاوي وأثنى على «غرزة الكويت»

ولي العهد: تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الاستشاري في جراحة العظام د. مثنى مثقال سرطاوي حيث قدم لسموه شرحا حول براءة الاختراع الطبية في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أسماها بـ(غرزة الكويت) «Kuwait Stitch».
هذا وقد أثنى سموه على هذا الإنجاز الطبي والذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص كما حثه سموه على مواصلة مثل تلك الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا وأكد سموه على تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجالات العلمية متمنيا سموه له مزيدا من التقدم والنجاح.


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