سلارس: فرنسا ملتزمة أمن الكويت والمنطقة الخليجية

وطن النهار

أكد قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأدميرال إيمانويل سلارس ان زيارته للكويت تأتي في اطار الاتفاقية الدفاعية التي تجمع ما بين فرنسا والكويت وذلك للمشاركة في النسخة السابعة من التدريبات المشتركة «لؤلؤة الغرب».

وأضاف سلارس في مؤتمر صحافي اقيم في مقر اقامة السفيرة الفرنسية على هامش مشاركته في تمرين لؤلؤة الغرب 2022، أن هذه النسخة تتميز عن النسخ السابقة بأن جميع القوات المشاركة فيها من ضمن القوات الفرنسية في المنطقة.

وأوضح أن تمرين لؤلؤة الغرب يجمع بين الكويت وفرنسا فقط تحت قيادة الكويت ولا يضم أطرافا أخرى، مضيفا ونحن سعداء بالدور اللوجستي الذي تلعبه الكويت في التمرين المشترك.

وأشار إلى أن تواجدهم المكثف في المنطقة واجراء تمارين لؤلؤة الغرب اكبر دليل على التزامهم بأمن المنطقة بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، لافتا الى عملهم المتواصل لمحاربة الاتجار بالبشر وعمليات القرصنة وتهريب المخدرات والاسلحة من مضيق باب المندب الى الخليج العربي والتي تقع تحت مسؤولياته المباشرة كونه القائد العام لجميع القوات الفرنسية في المنطقة.

ولفت إلى أن هناك نحو 13 الف سفينة شحن تعبر المنطقة سنويا مما يعني مرور سفينة كل 15 دقيقة وهذا ضمن مسؤولياتنا لتأمين انسيابية خطوط الملاحة الدولية.

وردا على سؤال حول اختلاف الاسلحة بين القوات الفرنسية ونظيرتها الكويتية خلال التمرين المشترك حيث ان الكويتية تعتمد على اكثر من مصدر في الاسلحة، قال «نستطيع أن نتكيف مع هذا الامر وهذا لا يشكل عائقا امام نجاح التمرين».

وأشار إلى أن العديد من الضباط الكويتيين قد تلقوا تدريباتهم في فرنسا كما انهم يجيدون اللغة الفرنسية بشكل تام وهو ما يسهم في التغلب على العقبات.

ردع التهديدات

ومن جانبها اشارت سفيرة فرنسا لدى البلاد كلير لوفليشر، أن الحكومتين الفرنسية والكويتية وقعتا في في 18 أغسطس 1992 اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين، وردع أي تهديد، ودحر أي اعتداء على سيادة وأمن ووحدة أراضي الكويت وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

واضافت في كلمة ألقتها اثناء مؤتمر صحافي عقدته بمناسبة انتهاء تمرين لؤلؤة الغرب 2022 بحضور الأدميرال إيمانويل سلارس، قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغزو روسيا لأوكرانيا يذكرنا بأن زمن العدوان العسكري لم ينته، فمن المهم التأكيد على أن دولًا مثل فرنسا تظل ملتزمة بالحفاظ على السلام والقانون الدولي.

واشارت الى أن التوقيع على اتفاقية عام 1992 جاء في أعقاب حرب الخليج عندما رفض تحالف كانت فرنسا جزءا منه غزو دولة حرة وذات سيادة وقاتل من أجل تحرير الكويت.

وتابعت بعد 30 عاما، لا تزال فرنسا وفية لوعدها و يواصل رجال ونساء فرنسيون يرتدون الزي العسكري القدوم إلى الكويت للتدريب جنبا إلى جنب مع الجنود الكويتيين وإحياء التزام فرنسا الطويل الأمد في المنطقة. وفي كلمة ألقتها في احتفالية اقامتها عقب المؤتمر الصحافي قالت فيها: قبل أكثر من أسبوع بقليل، كنت على ظهر السفينة البحرية الفرنسية Aconit للترحيب ببعضكم لإطلاق تمرين لؤلؤة الغرب 2022 ولم أكن أعرف في ذلك الوقت أنني سأقود سيارتي دبابة واجلس في طائرة مقاتلة من طراز رافال أثناء لقائي بالرجال والنساء الذين يشاركون في هذا التمرين الاستثنائي ويعطون الحياة للتعاون العسكري بين فرنسا والكويت.

وبينما نحتفل بمرور 30 ??عاما على اتفاقية التعاون الدفاعي الكويتي الفرنسي، من المهم تسليط الضوء ليس فقط على الطبيعة طويلة الأمد ولكن أيضًا على جودة علاقتنا العسكرية الثنائية: وبعض الضباط الكويتيين الموجودين معنا لديهم تدريبات من قبل فرنسا وأن اتفاقية عام 1992 أدت إلى تعليم وتدريب عسكري لـ 500 ضابط وجندي بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ سبع مناورات عسكرية كبرى.

ولفتت الى ان تمرين لؤلؤة الغرب 2022 هو جزء من التزام فرنسا بالسلام في المنطقة والدفاع عن الكويت.

وتابعت مع عودة الحرب إلى شرق أوروبا، وبما أن غزو أوكرانيا من قبل روسيا يظهر أنه يجب على المرء أن يكون مستعدا للقتال من أجل ما نعتقد أنه صحيح، تظهر فرنسا قدرتها على البقاء ملتزمة جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها ليس فقط على الحدود لحلف شمال الأطلسي ولكن أيضا هنا في الكويت، مذكرين أن فرنسا وقواتها المسلحة يمكن الاعتماد عليها من الناحية الاستراتيجية، مشيدة بالمهام التي يقوم بها الجنود الفرنسيون في المنطقة التي وصفتها بالمهمة والمميزة.

ومن جانبه اشاد الملحق العسكري الفرنسي العقيد فرانسوا ديكيس بالتعاون الكويتي الفرنسي في المجال العسكري، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في هذا المجال متميزة. وقال في تصريح صحافي ان فعاليات تمرين لؤلؤة الغرب 2022، التي نفذها الجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية والتي انتهت امس كانت جيدة جدا.

وقال ان التمرين يهدف إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة وتنسيق الجهود وصولا إلى الفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، إضافة إلى تعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

وأضاف أن التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوتين الكويتية والفرنسية عبر التدريب الجماعي لضمان المحافظة على مستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المنشودة من التمارين المشتركة، والاستفادة القصوى من جميع مراحلها لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

كما اشاد بالتعاون الذي وصفه بالبناء مع قيادات الجيش الكويتي والحرص على تنفيذ هذا التمرين، مشيدا بمستوى جاهزية القوات المشاركة في تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) ودرجة اتقانها العالية في تنفيذ الخطط والعمليات التي كلفت بها تحقيقا للهدف من هذه التمارين. من جانب اخر نفى أن تكون هناك أي نقاشات او تفاهمات مع الجانب الكويتي حول طائرات الرفال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن طائرات الرفال كانت حاضرة ضمن تمرين لؤلؤة الغرب باعتبارها طائرات قتالية فرنسية.

