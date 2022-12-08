ولي العهد: كل الدعم للشباب الطموح

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يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الخميس متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية المزمع عقدها في العاصمة الرياض.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان الاستشاري في جراحة العظام د. مثنى سرطاوي، حيث قدم لسموه شرحا حول براءة الاختراع الطبية في مجال خياطة الجروح السطحية التي أسماها بـ«غرزة الكويت».

وأثنى سمو ولي العهد على هذا الإنجاز الطبي الذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص كما حثه سموه على مواصلة مثل تلك الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا.

وأكد سموه على تقديم كل الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجالات العلمية، متمنيا سموه له مزيدا من التقدم والنجاح.