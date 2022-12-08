«التشريعية» أقرت شراء القروض مقابل خصم «غلاء المعيشة»

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انتهت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة امس من اعداد تقريري قانون منع تعارض المصالح وكذلك شراء قروض المواطنين مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة تمهيداً لادراجهما في جلسة الثلاثاء المقبل.

من جهتها، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس على تعديل المادة (2) من القانون الخاص بشأن التأمين الصحي عافية بإضافة ربات البيوت إلى القانون.

من جهته، قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون لإضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة في جميع الجهات في الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، رافضا استمرار الوضع الحالي المتمثل بتفويض ثلاثة وافدين غير كويتيين في الصحة المهنية يحددون بمزاجية الاعمال الشاقة وبطرق بدائية ويتلقون تعليمات بعدم تنفيذ بعض القرارات.