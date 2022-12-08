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منح الوكيل أول بالشرطة المتقاعد آخر مربوط لرتبته


أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا ينص على انه اذا أُحيل عضو قوة الشرطة إلى التقاعد برتبة وكيل أول فانه يمنح آخر مربوط لرتبته على ان يُحسب تقاعده على هذا الأساس بشرط ان يكون قد استوفى مدة الخدمة (25 سنة فعلية)، وأتم 45 عاما فأكثر، وحصل على 3 علاوات دورية.
وجاء في القرار ان هذا الاجراء اتخذ بعد موافقة وزارة المالية وتطبيقا لمبدأ العدل والمساواة الذي يقضي بتوحيد المبادئ القانونية بين أعضاء قوة الشرط ونظرائهم في المؤسسات العسكرية الأخرى حسب القرارات المنظمة والصادرة من قبل مجلس الوزراء وقرارات لجنة الادارة والقوة البشرية وتوحيد المزايا التي يتمتعون بها.


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