ألمانيا تحبط مخططاً «انقلابياً» لإسقاط الدولة

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برلين - الوكالات: نفذت الشرطة الألمانية أمس عمليات دهم واسعة شملت 11 ولاية ألمانية وشارك فيها 3 آلاف من أفراد وحدات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب... (طالع ص 15).

واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في «حركة مواطني الرايخ»، قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة، وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى. وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن جنديا نشطا في القوات الخاصة وعددا من جنود الاحتياط من بين المشتبه فيهم. كما تم توقيف قيادية في حزب البديل الألماني ونائبة برلمانية سابقة. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن عدد من تم اعتقالهم وصل إلى 25 شخصا جميعهم أعضاء فيما وصفته بالتنظيم «الإرهابي»، اثنان منهم زعيمان في التنظيم. وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: إن عملية كبرى لمكافحة «الإرهاب» تُجرى منذ صباح اليوم (أمس)، وأشار إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة «إرهابية» مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

ولاحقا أشاد الوزير بتفكيك ما وصفها «بالخلية الإرهابية»، مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة ألمانيا على الدفاع عن ديموقراطيتها. وقال الادعاء العام،إن المتهمين أسسوا «ذراعا عسكرية» تهدف إلى «القضاء على دولة القانون الديموقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات».

وأعضاء «مواطني الرايخ» لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن «الإمبراطورية الألمانية» لا تزال قائمة.