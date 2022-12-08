أول قمة خليجية - صينية.. شراكة المستقبل

عربيات ودوليات

الرياض - بكين - الوكالات: بدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، زيارةً رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر حتى الجمعة.

وذكرت وكالةُ الأنباء السعودية «واس» أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية».

وسيُعقد خلال الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية-الصينية ستعقد غدا الجمعة، فيما أكدّ الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، في بيان على «أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون»، لافتاً إلى أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جداً، وهناك رغبة متبادلة لتطويرها لما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيزها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها.

ووصف الحجرف القمة على هذا المستوى بأنها انعكاس لعلاقات تاريخية متميزة بين دول مجلس التعاون والصين.

وتناول وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، جدول أعمال «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، بمشاركة قادة دول المجلس وممثليهم، ورئيس الصين، حيث تشكل أول قمة خليجية صينية، والتي تأتي استكمالاً للعلاقات التاريخية بين دول الخليج والصين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن البرنامج يمثل «أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية».

وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحافي، أمس، «حضور شي للقمة العربية-الصينية يأتي ضمن أبرز حدث دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.. القمة ستصبح علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية-العربية».

وأضاف ماو «الصين تأمل أن تضع القمة أجندة مستقبلية للعلاقات بين الجانبين، وتساعد في بناء تفاهمات مشتركة استراتيجية حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وتدافع عن التعددية».

ورفعت الأعلام الصينية والسعودية على الطرق في العاصمة الرياض، وكذلك أعلام الدول العربية خارج مركز المؤتمرات حيث من المتوقع عقد بعض الاجتماعات. كما نشرت صور الرئيس الصيني في الصفحات الأولى من الصحف السعودية والتي سلطت الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة للزيارة.

ويتوقع محللون أن يناقش قادة البلدين الصفقات المحتملة التي يمكن أن تشهد انخراط الشركات الصينية بشكل أعمق في المشاريع الضخمة التي تعتبر محورية في رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. وتشمل هذه المشاريع مدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار.

ويرى جوناثان فولتون من معهد المجلس الأطلسي أن الاجتماعات بين الرئيس الصيني وقادة مجلس التعاون الخليجي يمكن أن توفّر أيضا فرصة لإحياء اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها.

ويوضح «الصين تبيع أساسا كل شيء للسعودية فيما السعودية تبيع للصين النفط ومنتجات النفط، لذلك أعتقد أنهم يرغبون في إيجاد طرق مختلفة لدخول السوق الصينية وعدم الاعتماد على مُنتج واحد».

وتوفر دول مجلس التعاون أسواقا للسلع الصينية وعقود بناء وفرص استثمار في البنية التحتية والتصنيع والاقتصادات الرقمية التي تناسب مبادرة الحزام والطريق في بكين.

