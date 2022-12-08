الأردن: دعوات لإعادة التجنيد الإجباري في مواجهة حكومة نتانياهو.. و«الوطن البديل»

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: منذ أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو أهم حقائب حكومته اليمينية، دخل الأردنيون رسمياً وشعبياً في أجواء مشحونة، قوامها قرع طبول الحرب والدعوة لتسليح العشائر وإعادة التجنيد الإجباري خشية إحياء سيناريو «الوطن البديل».

وحفل الإعلام الرسمي بعديد من المقالات التي تحذر من استهداف نتانياهو للأردن ومصالحه أو اتخاذ الوزراء المتطرفين في حكومته مثل إيتمار بن غفير الذي وصف إعلامياً بـ«عدو الوصاية الهاشمية»، قرارات مستفزة في القدس المحتلة تحديداً. ودأبت وسائل إعلام محلية على وصف حكومة نتانياهو بمفردات مثل «حكومة المستوطنين».

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية شنت نخب سياسية أردنية حملة تحشيد، عنوانها الخشية من عودة نتانياهو إلى سلوكه العدائي تجاه الأردن على الأرض، كما كانت عليه الحال قبل نحو عامين، الأمر الذي دفع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حينه إلى رفض تلقي اتصالاته ووصفه بشريك السلام غير المرغوب فيه. من بين هؤلاء ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأسبق الذي دعا لإعادة التجنيد الإجباري وتسليح الشعب الأردني استعداداً لأي سيناريو إسرائيلي يحمل في طياته «الوطن البديل». بينما ذهب الشيخ طراد الفايز، أحد أهم وجهاء العشائر الأردنية، إلى أبعد من ذلك حينما طالب الحكومة الأردنية بإعادة فتح مكاتب حركة «حماس»، التي تم إغلاقها في عام 1999، مطالباً أيضاً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. كما طالب وزير الداخلية والزراعة الأسبق سمير الحباشنة باستئناف الخدمة العسكرية وضرورة الاستعداد حفاظاً على الوطن الأردني. في حين غصت منصات التواصل الاجتماعي بدعوات للحكومة للاستعداد لما هو قادم.

وتقلل أصوات أخرى من أهمية هذه التخوفات واعتبرت أن ما يدور هو جدل مضر يجب احتواؤه لأنه يشكك بالدولة الأردنية وقدراتها، من بين هؤلاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي يرى أن تشكيل حكومة يمينية إسرائيلية لن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.

على ذات المنوال يؤكد وزير الإعلام الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان محمد المومني أن بلاده ستستخدم وتوظف كل الأوراق التي تملكها في مواجهة أي ممارسات من حكومة إسرائيلية يمينية تؤدي إلى المساس بمصالحها.

لكن الصالونات السياسية والمجالس العشائرية، تتقلب على وقع هواجس ومخاوف من سلوك إسرائيلي متطرف أكثر شراسة من السنوات السابقة في ظل عدم اتخاذ الحكومة الأردنية أي خطوات حتى اللحظة.

