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عربيات ودوليات

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عباس: الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها


قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها.
ونقلت قناة «العربية»، عن عباس أن الجانب الإسرائيلي ينقض كل هذه الاتفاقيات بتصرفاته، محذرا من أن السلطة الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي في أي لحظة.
وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية يقضي بتوصيف مفهوم «الاحتلال» وكذلك من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية باقية ولن تنتهي، ولم يتم بحث خيار حلها. وحول تكليف بنيامين نتانياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أوضح عباس أن السلطة الفلسطينية ستتعامل مع نتانياهو، دون التنازل عن ثوابتها الوطنية.


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