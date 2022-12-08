الاتحاد الأوروبي يعلِّق التعاون مع الشرطة الإسرائيلية

عربيات ودوليات

كشفت مصادر صحافية إسرائيلية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي علّق مؤقتا التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، على خلفية «مخاوف» من سياسة الحكومة المرتقبة. وفي سبتمبر الماضي، وقّع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد بهدف «إحباط الجريمة والإرهاب» إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة في تل أبيب أن «الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، أنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)». ووفقا للصحيفة، تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي، وقال مسؤولون إسرائيليون إن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وحسب أحد المسؤولين، هناك ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح تجاه إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة. وتم تقديم مسودة الاتفاق الموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع نوفمبر الماضي. والاثنين الماضي، قال رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، روب روزنبرغ، إن الاتفاق النهائي قد يشمل استثناءات طفيفة في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع إسرائيل في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على «حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين».