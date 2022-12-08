إيران: خاتمي يدعو للاستماع لمطالب المحتجين «قبل فوات الأوان»

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طهران - الوكالات: أدلى الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بتصريحات علنية نادرة أشاد فيها بالمحتجين المناهضين للحكومة داعياً السلطات إلى الاستماع لمطالبهم «قبل فوات الأوان».

وقال خاتمي، البالغ من العمر 79 عاماً: إن «الشعار الجميل» الذي يحمل عبارات «المرأة، الحياة، الحرية» أظهر أن المجتمع الإيراني يتجه نحو حياة أفضل.

وانتقد أيضاً اعتقال الطلاب في حملات القمع التي نفذتها قوات الأمن.

جاءت التصريحات في بيان للاحتفال بـ»يوم الطالب» الذي صادف يوم أمس.

في المناسبة ذاتها، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، أميركا بالسعي إلى تدمير «إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة»، مؤكد أنها مخطئة والشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك.

وقال رئيسي، خلال كلمة له في جامعة طهران، إن «الأميركيين يسعون إلى الدمار ويرغبون في استبدال إيران القوية بإيران ضعيفة، ولكن الشعب الإيراني الواعي رجالا ونساء لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أميركا».

وأضاف: أن «العدو يسعى إلى إعاقة تقدم إيران من خلال محاولته تعطيل الجامعات»، متابعا: «العدو من خلال مثيري الشغب يتحدث عن الحياة فيما يسلب الحياة منا». وأردف: «أنتم تسلبون الحياة منا وتمنعون وصول الدواء لأصحاب الأمراض المستعصية ثم تتحدثون عن الحياة. خلّفتم 35 ألف طفل معاق في أفغانستان، فأكثر نظام مستبد على وجه الكرة الأرضية هو نظام الولايات المتحدة الأميركية».

ونوه رئيسي، خلال كلمته، إلى أن «هناك فرقا بين الاحتجاج والتخريب، فالاحتجاج يؤدي إلى الإصلاح والكمال بينما يتسبب التخريب بالدمار واليأس».

وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت إطلاق سراح نحو 1200 معتقل على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن متفرقة في البلاد، عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إن أمرا صدر عن رئيس القضاء بالإفراج عن نحو 1200 من المعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية. وأضاف أن إطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن رؤية جهاز القضاء لخلق أجواء من «الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع». وأوضح أن أمر الإفراج لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم لأعمال الشغب.

